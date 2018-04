Fortsatt tillväxt för Catena

Publicerad den 27 April 2018

Bolag Såväl hyresintäkter som resultat steg för Catena under första kvartalet.

Bild: Catena Fastigheter

Benny Thögersen. Benny Thögersen.

Ur rapporten:

• Hyresintäkterna ökade med 24 procent till 263,2 miljoner kronor (211,5).

• Driftsöverskottet ökade med 23 procent till 192,6 miljoner kronor (156,7).

• Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 135,9 miljoner kronor (108,4).

• Periodens resultat ökade till 176,6 miljoner kronor (176,3), motsvarande ett resultat per aktie om 4,72 kronor (4,94), varav värdeförändringar ingår med 86,8 miljoner kronor (58,5).

• Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 155,92 kronor (139,18).



Vd Benny Thögersen kommenterar:

”Sedan utgången av det första kvartalet 2017 har flera nya anläggningar tillkommit, både genom nyproduktion och förvärv. Starka finanser tillsammans med vår markreserv om cirka 1 700 000 kvadratmeter möjliggör dessutom fortsatt tillväxt, just nu med sex projekt igång.

Under senare delen av 2017 och under årets första kvartal konstaterar vi ett ökat intresse från investerare, inte minst utländska, som ser logistikfastigheter som ett intressant placeringsalternativ. Vi ser det bland annat genom de investerarmöten vi löpande blir inbjudna till och intresset speglas i även vår aktiekurs som fått draghjälp av inkluderandet i det internationella fastighetsindexet EPRA.

Vi kan leverera mervärde när våra kunders behov av effektiva logistiklösningar ökar och vi är väl positionerade att möta nya konsumtions- och inköpsmönster hos våra kunders kunder. Vid sidan av e-handeln ser vi växande behov hos kunder inom livsmedel, restaurang och storkök, både av nya innovativa lösningar och citynära positioner. Under våren 2019 flyttar Chefs Culinar in i ett nytt distributionslager – en ny kund för oss och den tredje etableringen på vårt stora utvecklingsområde Sunnanå utanför Malmö.

De senaste kvartalen har konsumtionen utvecklats gynnsamt, men även eventuella sättningar kan gynna Catena som är finansiellt starkt. Säkrade räntenivåer ökar dessutom tåligheten ytterligare för förändrade villkor på finansmarknaderna, relativt konkurrenterna. Attraktiva räntenivåer tillsammans med en fördelaktig lånestruktur gör att föreslagna ändringar i beskattning inte förväntas att sätta några större spår i Catenas resultat”.

- Maria Olsson Äärlaht

maria@lokalnytt.se

