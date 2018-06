Fortsatt höga nordiska transaktionssiffror

Publicerad den 29 Juni 2018

tweet

Transaktioner Transaktionsvolymen på den nordiska fastighetsmarknaden är den nästa högsta någonsin under första halvåret 2018, drivet av stora investeringar av internationella köpare inom bostadssektorn, enligt Pangea Property Partners.

Bild: Pangea

Mikael Söderlundh. Bild: Pangea

Bård Bjölgerud Mikael Söderlundh. Bård Bjölgerud

Nya siffror från Pangea Property Partners visar att transaktionsvolymen i Norden uppgår till nästan 21 miljarder euro under första halvåret 2018. Det motsvarar en nedgång på tio procent från samma period förra året, men är den näst högsta nivån som någonsin noterats i Norden.



– Det fortsätter att vara väldigt bra fart på den nordiska fastighetsmarknaden. Oftast är volymen något lägre under första halvåret och vi kan mycket väl vara på väg mot ett nytt rekordår under 2018, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners.



Sett till olika länder så ökar volymen i Danmark (+57 procent) och Norge (+11 procent) från förra året, medan volymen i Finland minskar (-48 procent) från höga nivåer. Sverige är fortsatt den största fastighetsmarknaden i Norden, men volymen faller med 16 procent och landar på 6,8 miljarder euro (cirka 70 miljarder kronor) under första halvåret 2018.



Den nordiska fastighetsmarknaden fortsätter att vara attraktiv för internationella investerare. Andelen utländska köpare stod för 41 procent av volymen under första halvåret 2018. I Finland och Danmark var andelen hela 66 procent respektive 57 procent.



Den största sektorn under första halvåret 2018 var bostäder som stod för 32 procent av volymen, följt av kontor som stod för 23 procent och handel som stod för 17 procent. Bostäder tar över förstaplatsen från kontor, som var den största sektorn under 2017.



– Intresset för att investera i bostadsfastigheter i Norden har ökat markant bland internationella investerare och vi har sett flera större portföljaffärer under 2018. Investerarna söker både hyresbostäder med låg risk och olika typer av utvecklingsprojekt, säger Bård Bjølgerud, vd och partner på Pangea Property Partners.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

