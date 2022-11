Carl Bandhold Bild: JM

Förändring i JM:s koncernledning

Karriär Carl Bandhold, Ekonomi- och finansdirektör, har sagt upp sig på egen begäran.

Bostadsutvecklaren JM meddelar att Carl Bandhold sagt upp sig på egen begäran. Han är finanschef på JM och lämnar nu för att istället bli vice vd samt finanschef på Profoto. Det framgår av pressmeddelanden från de båda bolagen.

–Vi är jätteglada över att ha lyckats attrahera Carl Bandhold till Profoto, säger vd Anders Hedebark.



Efterträdare till Carl Bandhold kommer att meddelas separat där rekryteringsprocessen startas omgående. Carl Bandhold kvarstår i sin befattning under uppsägningstiden, till och med senast maj 2023.

– Carl började som Ekonomi- och finansdirektör på JM under 2021 och har varit medlem i koncernledningen sedan dess. Jag beklagar att Carl valt att gå vidare, och önskar honom lycka till i sitt nya uppdrag, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef.



Carl Bandhold anställdes i JM 2021 och har tidigare varit ekonomi- och finansdirektör för Permobil Group 2011-2021. Han har även varit sanagementkonsult vid The Boston Consulting Group samt Accenture.

