Fastpartner hyr ut i Centrala Frösunda

Frösunda Bild: Peab

Uthyrning Fastpartner välkomnar Link Medical till Centrala Frösunda. Kontoret är på 467 kvadratmeter och ligger på Telegrafgatan 4, högst upp i huset, med tillgång till två terrasser.

Link Medical är en researchorganisation som erbjuder produktutveckling inom både läkemedel och medicinsk teknik.

– En flytt till Solna kommer att stärka vårt nätverk av kunder då vi ser fram emot att bjuda in kunder till möten och utbildningsträffar i en trevlig miljö nära centrala Stockholm. En mer central lokalisering av kontoret gör också att våra medarbetare får bättre kommunikationer till sitt arbete och sitter närmare våra kunder, berättar Agneta Berg, Director of Clinical Operations på Link Medical.



Fastpartner har hyresgästanpassat lokalen för att möta Link Medicals krav fullt ut.

– Link Medical stärker Centrala Frösundas profil som en plats för företag som ligger i framkant av utvecklingen. Jag är övertygad om att det är här många av framtidens bästa idéer kommer att födas, säger Håkan Bolinder, Regionchef på Fastpartner.

