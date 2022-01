Fastpartner gör stor uthyrning i Centrala Frösunda

Fastpartner hyr ut 4 200 kvadratmeter i Centrala Frösunda till Office Management. Bild: Fastpartner

Uthyrning Fastpartner hyr ut 4 200 kvadratmeter i Centrala Frösunda till Office Management.

Fastpartner välkomnar Office Managements Stockholmsverksamhet till nya lokaler i Centrala Frösunda. Kontoret upptar ett helt våningsplan på Gustav III:s Boulevard 32-36.



Office Management är ett rådgivande tjänsteföretag inom allt som rör arbetsplatsen. För att kunna erbjuda sina kunder rätt lösningar, spanar de på framtidens trender och kan tack vare det skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, samarbete och kommunikation för en smartare och effektivare arbetsdag. Idag hjälper de fler än 8 000 kunder i Sverige, Norge och Finland och har totalt cirka 450 medarbetare.

– Kontoret framöver blir delvis en arbetsplats, delvis en mötesplats där människor laddar energi i mötet med andra. Ett modernt kontor ska erbjuda en stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna där både teknik, inredning och ergonomi bidrar till effektivitet och kreativitet, säger Peter Uddfors, vd och koncernchef för Office Managamenet.

– Självklart vill vi skapa Framtidens Arbetsplats även för oss själva, precis som vi gör för våra kunder, fortsätter Peter Uddfors. Det får vi nu möjlighet att göra i Centrala Frösunda tillsammans med Fastpartner.



Fastigheten på Gustav III:s Boulevard blir en hållbar och framtidsinriktad arbetsplats med modern infrastruktur. Här blir både medarbetare och kunder inspirerade av smarta och effektiva lösningar i enlighet med Office Managements fem identifierade trender inom framtidens arbetsliv, bland annat att flexibla samarbeten inte längre är ett undantag utan det nya normala.

– Centrala Frösunda lockar allt fler företag. Det är uppenbarligen många som uppskattar moderna kontor med gångavstånd till spårbunden kollektivtrafik och brett utbud av service i huset och i stadsdelen i övrigt, säger Håkan Bolinder, Regionchef på Fastpartner.



Office Management flyttar in med cirka 250 medarbetare i sitt nya kontor i Centrala Frösunda i juni 2022.

