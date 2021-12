Knut Pousette. Bild: Fastator

Fastator: Riktad nyemission för 26 kronor per aktie

Bolag Som tidigare meddelats har Fastators dotterbolag Svenska Kulturskatter AB förvärvat Åregården och Lindgården i Åre respektive Visby. De tidigare delägarna av Åregården väljer nu att ta sin köpeskilling som aktier i Fastator till en teckningskurs om 26 kronor per aktie.

– Vi har sett den värdeutveckling Fastators aktie haft historiskt och ville därför ta chansen att vara en del av den till en attraktiv kurs. Vi ser vårt innehav som långsiktigt och har därför även erbjudit oss att inte sälja några aktier inom ett års tid, säger Sonny Gustafsson, delägare i TPS Fastigheter AB.



De tidigare delägarna av Åregården, TPS Fastigheter AB, väljer att ta köpeskillingen som aktier i Fastator till en teckningskurs om 26 kronor per aktie. Sammantaget erhåller säljarna 684 198 aktier vilket gör dem till en av de tio största aktieägarna i Fastator. Fastators aktiekurs låg den 9 december 2021 på 22,35 kr per aktie.



– Det är med stor glädje jag ser på Fastators förvärv av dessa anrika svenska kulturskatter. Vi har under många år själva besökt de två hotell- och restaurangerna, med ett fantastiskt läge i respektive ort. Det är otroligt roligt att vara med på resan när allt fler svenskar nu upptäcker våra inhemska pärlor, säger Knut Pousette, vd Fastator.



De två anrika hotellen är välbesökta destinationer för friluftsliv och nöje och har ökat i popularitet de senaste åren när allt fler nu semestrar på hemmaplan. I och med förvärvet i Åre och Visby så kliver nu Fastator in i ett nytt segment med tillväxt – den svenska besöksnäringen. De två orterna är några av Sveriges mest attraktiva resmål, som varje år lockar hundratusentals besökare för rekreation och avslappning. Årligen söker sig omkring 900 000 besökare till Gotland och ön hade en rekordsommar under 2021. Åre lockar också många – 450 000 människor per år besöker det välkända friluftsmeckat. De senaste årens pandemi har lett till att fler svenskar fått upp ögonen för inhemska resmål, och det är en trend som ser ut att fortsätta.

