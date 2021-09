Jonathan Willén. Bild: CC BY-SA 3.0/Europi Property Group

Europi och Brunswick i partnerskap med Pi Labs

Bolag Europi Property Group ingår strategiskt partnerskap med proptech-VC:n, Pi Labs, tillsammans med Brunswick Ventures

Europi Property Group går in i Pi Labs tredje fond som avser att investera 700 miljoner kronor inom tre år. Satsningen innebär ett aktivt samarbete med VC-bolaget där Europi Property Group och Brunswick Ventures blir en strategisk partner i Norden.



– Vi har lärt känna Pi Labs under det senaste året och är väldigt imponerade av deras research- och datadrivna investeringsstrategi samt högavkastande tidigare fonder. För Europi är innovation och entreprenörskap viktiga kärnvärderingar som driver en välbehövlig vidareutveckling av fastighetssektorn. Genom vårt nätverk i Norden ser vi fram emot att vara en strategisk samarbetspartner för Pi Labs och bistå med såväl investeringsidéer som lokal marknadskunskap i samarbete med Brunswick Ventures. För Europi som investerar genom ett etablerat partnernätverk med fokus på social och miljömässig hållbarhet är det naturlig bolagsutveckling att bli samarbetspartner med en ledande innovationsgrupp som Pi Labs. Vi har under de senaste 18 månaderna vuxit genom ett flertal affärer i både Storbritannien och Polen, samt har ytterligare förvärv i Spanien och Portugal förväntade att stänga inom kort. Vi ser fram emot vårt samarbete med Pi Labs och följer redan aktivt ett flertal bolag som de har investerat i, säger Jonathan Willén, vd och medgrundare av Europi Property Group.



Varje år sedan 2015 anordnar Pi Labs ett världsledande 15-veckors acceleratorprogram. I mars 2021 anordnades det nionde accelerationsprogrammet med 1 100 sökande bolag från 42 länder, varav fem nu blir del av den tredje fonden. Förhoppningen är att Pi Labs närvaro i Norden genom Europi Property Group och Brunswick Ventures ska bidra till att fler nordiska bolag söker sig till programmet.



– Utöver Europis investering ger samarbetet oss möjlighet att komma närmre Europas Proptech scen, där vi kan agera som en brygga för svenska Proptech-bolag som söker internationellt kapital och global expansion samt för europeiska bolag som vill ta sig till Norden, säger Willem De Geer, vd och partner på Brunswick Ventures.



Faisal Butt, vd och grundare av Pi Labs, säger

– Vi är otroligt glada att kunna välkomna Europi Property Group och Brunswick som investerare i vår tredje fond och. Deras långa erfarenhet som fastighets- och techinvesterare kommer att tillföra strategiskt värde för Pi Labs och vår växande portfölj med mer än 60 bolag i 13 länder. Vi är glada över att expandera vårt Proptech-ekosystem till Norden och få en strategisk ingång där som kommer stärka vår förmåga att hitta startups i regionen och bättre stödja våra portföljbolag som vill in på den nordiska marknaden.



Till sin tredje fond lockar Pi Labs investerare från Nordamerika, Europa, Mellanöstern, APAC och Asien. Pi Labs nuvarande strategiska partners som har investerat i fond III inkluderar FTSE-noterade Great Portland Estates PLC, FTSE-noterade Assura PLC, Patrizia AG, fastighetsfondförvaltaren Revcap och Embassy Group, ett av Indiens största fastighetskonglomerat.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

