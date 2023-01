En storpost aktier har sålts i Oscar Properties, lika stor som Kvalitenas kvarvarande innehav. Det är dock oklart om det är Kvalitenas som sålt av sina sista aktier. Bild: Wikimedia commons

Dragfast går över 15 procent i Oscar Properties

Transaktioner Dragfast har gått över 15 procent i ägande i Oscar Properties samtidigt som en storpost på 3 318 733 aktier internmäklades av Erik Penser Bank under måndagen. Aktieposten mäklades till två kronor per aktie i en affär värd cirka 6,6 miljoner kronor och innehavet matchar den tidigare storsäljande ägaren Kvalitenas kvarvarande innehav i Oscar Properties.

Oscar Properties näst största ägare Dragfast, som kontrolleras av fastighetsinvesteraren Marjan Dragicevic, har flaggat för ett innehav som överstiger 15 procent.



Enligt flaggningsmeddelandet har Dragfast den 11 januari köpt cirka 725 000 aktier och därmed ökat sitt ägande från 14,96 procent till 15,47 procent av kapitalet.



Erik Pensers mäklade post under måndagen matchar Kvalitenas kvarvarande innehav i Oscar Properties på 2,31 procent av kapitalet. Om den mäklade posten är en Kvalitena-försäljning så har bolaget gått från att i slutet av oktober i fjol äga 15,8 procent till att nu inte äga några aktier alls i bolaget. Kvalitena har under slutet av året sålt av stora delar av sitt innehav i Oscar Porpoerties.



Fastighetssverige har sökt Kvalitenas vd Harald Pousett som ännu inte bekräftat om huruvida det är deras aktiepost som internmäklats under måndagen. Kvalitena har tidigare sålt aktier till vd Oscar Engelberts bolag Parkgate.



I Kvalitenas senaste kvartalsrapport skriver de bland annat att de har som ambition att betala av hela eller delar av en senior obligation.

"Vår seniora icke säkerställda obligation har efter periodens utgång förlängts till att nu förfalla sista mars 2024. Obligationen hade tidigare förfall i början av december 2022. Ambitionen är att återbetala hela eller delar av obligationen under 2023. Återbetalning är tänkt att ske genom avyttringar samt annan finansiering"



Harald Pousett skriver i sitt vd-ord i samma kvartalsrapport från tredje kvartalet att de gjort investeringar i fastigheter i Texas och New Mexico.

"Under de senaste åren har vi arbetat med att successivt allokera om resurser från den svenska fastighetsmarknaden till den amerikanska i Texas och New Mexico. Grunden till detta har varit att vi upplevt att avkastningen varit bättre och risknivån lägre på dessa marknader. "

Samt att något förvärv i Sverige kan komma att få vänta.

"Vår ambition är att fortsätta vidareutveckla nuvarande bestånd och avvakta marknadsutvecklingen på den svenska marknaden. Tanken är att återigen börja förvärva fastigheter på den svenska marknaden då avkastnings- och risknivån bedöms som attraktivare."

- Ida Mikko

ida.mikko@fastighetssverige.se

Ämnen