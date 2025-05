De Lage Landen Finans (DLL) blir ny hyresgäst i Kungsbrohuset i Stockholm. Bild: Newsec

DLL flyttar sitt svenska huvudkontor till Kungsbrohuset

Uthyrning Newsec har på uppdrag av Folksam tecknat nytt hyresavtal med De Lage Landen Finans (DLL) som flyttar sitt svenska huvudkontor till Kungsbrohuset i centrala Stockholm. Uthyrningen omfattar en kontorslokal om cirka 1 500 kvadratmeter med planerad inflyttning i december 2025.

– Vi är glada att DLL väljer Kungsbrohuset för sitt svenska huvudkontor. Det bekräftar fastighetens attraktionskraft och vårt erbjudande om moderna, välbelägna kontorslösningar. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för verksamheten att utvecklas i, säger Ellen Reichard, uthyrningschef på Newsec.



Fastigheten ligger i direkt anslutning till Stockholm Centralstation och flera av kollektivtrafikens knutpunkter, samtidigt som Kungsbrohuset erbjuder ett representativt kontorsläge med närhet till service, restauranger och andra bekvämligheter. För DLL har kontorets kvaliteter varit centrala i valet av lokaler.

– Läget var viktigt när vi letade ny lokal men även öppna ytor med stort ljusinsläpp. Vårt nya kontor kommer användas både för sociala aktiviteter och ska kunna anpassas efter våra olika behov. Med det nya kontoret i Kungsbrohuset tycker jag vi har prickat in många av våra önskemål och vi ser fram emot att få flytta in i våra nya lokaler, säger Magnus Segerdahl, vd för DLL Nordics.



Även Niras, som varit rådgivare till DLL under processen, ser positivt på den kommande etableringen i Kungsbrohuset.

– Vi är glada att ha fått stötta i denna process som kommer att resultera i ett nytt, modernt och effektivt kontor, säger Rickard Ekman, Market Director Stockholm på Niras.



Intresset för fastigheten Blekholmen 4, Kungsbrohuset, är fortsatt stort. För närvarande pågår flera dialoger med potentiella hyresgäster om de återstående kontorsytorna på cirka 1 000 kvadratmeter.

