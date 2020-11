Kristina Andersson är global analyschef på Datscha. Bild: Datscha

Datscha: Högt tempo i Sverige – trögare i Finland

Transaktioner Trots pandemiutbrottet är det fortsatt högt tempo på den svenska transaktionsmarknaden och intresset för fastigheter har ökat visar statistik från fastighetsinformations- och analysföretaget Datscha. Under årets tre första kvartal var den totala transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter 138,5 miljarder, vilket är en ökning med två procent jämfört med rekordåret 2019.

Även intresset från utländska investerare är fortsatt starkt där bland annat amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone gjort affärer för över fem miljarder under perioden.



Förstaplatsen när det gäller geografiska marknader tar som vanligt Stor-Stockholm. Transaktionsvolymen uppgick till 48 miljarder under årets nio första månader, vilket dock är en minskning med 11 procent jämfört med samma period förra året. Stor-Göteborg seglar in på en andra plats med en andel om 9,5 procent av den totala transaktionsvolymen och tätt följt av Stor-Malmö på 8 procent. Sett till Sveriges landsdelar är det Norrland som överraskar och visar på en ökning med hela 31 procent i jämfört med fjolåret, då transaktioner för närmare 8,5 miljarder genomförts.



– Effekterna av Corona pandemin blir allt tydligare i Finland. Dystra siffror kan avläsas tre kvartal in på året på den finska fastighetsmarknaden. Under perioden uppgick transaktionsvolymen till cirka 40 miljarder och är en minskning med 19 procent i jämfört med samma period förra året. Transaktionstempot sett till antal affärer slutade på 119 affärer och det är det lägsta noteringen de senaste sju åren. Finland har haft hårda restriktioner för att förhindra smittspridning som troligen har påverkat fastighetsmarknaden i högre grad än i Sverige, säger Kristina Andersson analyschef på Datscha.

