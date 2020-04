Corem hyr ut hela Veddesta 2:63 till Mathem. Bild: Corem

Corem hyr ut till en av krisens vinnare

Uthyrning Mathem ser kraftigt ökade beställningar under coronakrisen och tecknar avtal med Corem om 5 000 kvadrameter lager i Järfälla.

Mathem tillträder under april samtliga 5 000 kvadratmeter i fastigheten Veddesta 2:63 på ett fyraårigt avtal. Fastigheten har varit uthyrd till annan hyresgäst till och med mars månad och lokalerna anpassas nu till för Mathems verksamhet.



Antalet kunder och beställningar har ökat markant, och Mathem behöver snabbt utöka sin lager- och distributionskapacitet i Stockholm för att kunna möta efterfrågan. Tillsammans med fastighetsbolaget Corem Property Group anpassas nu lagret till Mathems verksamhet och beräknas kunna tas i bruk redan om fyra veckor. Till lagret behövs cirka 80 medarbetare, vilket leder till ytterligare rekryteringar av produktionsmedarbetare och chaufförer.



– Denna investering görs för att svara upp mot kundernas förväntan både på kort och lång sikt. Efterfrågan har ökat enormt bara under mars och april, och vi har redan vidtagit ett antal snabba åtgärder för att kunna möta den så gott vi kan. Vi har absolut haft våra utmaningar med detta, och ett nytt lager blir nu ännu en viktig åtgärd, som vi dessutom beräknar att kunna få på plats redan om fyra veckor, säger Johan Lagercrantz, vd för Mathem.



Mathems höga volymer kan spåras både till att kunderna under mars och april har lagt större beställningar än vanligt, men även att ett stort antal nya kunder har kommit in. Detta innebär en snabbare tillväxt för bolaget än beräknat.



– Vi behöver ta höjd för att många av våra nya kunder kommer att stanna hos oss även framöver, och då behöver vi säkerställa att vi också kan fortsätta att leverera till dem. Med detta lager räknar vi med att på sikt kunna utöka kapaciteten med ytterligare cirka 20 procent, säger Johan Lagercrantz.



– Det är glädjande att inleda ett samarbete med Mathem i Veddesta-området där Corem äger nästan 100 000 kvadratmeter. Det är genom effektiv förvaltning och ett snabbfotat uthyrningsarbete som vi åter kommer ha full verksamhet i dessa lokaler på så kort tid. Veddesta är attraktivt i ett citylogistikperspektiv och vi ser god potential framåt. Vi ser fram emot ett långt och gott samarbete med Mathem, säger Eva Landén, vd för Corem.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

