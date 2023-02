Mitsubishi Electrics nordiska centrallager i Ånsta Bild: Barings

Barings hyr ut drygt 23 00 kvadratmeter i Örebro

Uthyrning Barings, en av världens största investeringsförvaltare inom fastighetssektorn, har överenskommit med Mitsubishi Electric Europe om en uthyrning om 23 000 kvadratmeter logistikyta i Örebro.

Förvärvad som en del av Barings core-strategi under 2022 ska tomten Örebro Ånsta 20:272 bebyggas med en modern logistikbyggnad om cirka 30 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Byggnaden kommer att inrymma Mitsubishi Electrics nordiska centrallager, och byggnationen sätts igång i februari 2023 med förväntat färdigställande i december 2023. Byggnaden kommer att byggas till nivån Miljöbyggnad Silver, och Barings siktar på att certifiera byggnaden enligt BREEAM Excellent "In use".



Logistic Contractor är den entreprenör som kommer att bygga den drygt 30 000 kvm stora byggnaden och efter uthyrningen till Mitsubishi Electric kvarstår cirka 7 000 kvadratmeter att hyra ut.



Under de senaste tolv månaderna har Barings gjort cirka 65 000 kvadratmeter nyuthyrningar inom logistik i Sverige, och förvaltar tillgångar till ett värde om cirka 930 miljoner euro i Norden för Barings core- och value add-fonder.



Savills utförde uthyrningsuppdraget, och Broadgate agerar projektledare samt initierade uthyrningen till Mitsubishi Electric.



– Vi är mycket nöjda med denna etablering i ett utmärkt logistikläge, det nya lagret är en viktig del i vår expansion i såväl Norden som Baltikum. I och med denna etablering når vi nya höjder för kapacitet, effektivitet och hållbarhet, säger Anders Moström, ansvarig för Mitsubishi Electrics logistik och fastighetsetableringar i Sverige.



– Mitsubishi Electrics beslut att göra vår fastighet till sitt centrallager för Norden är ett gott betyg för våra höga hållbarhetsmål, som vi har för denna utveckling. Detta är den senaste stora uthyrningen i en lång rad av uthyrningar som vi har gjort i våra nordiska logistiktillgångar under den senaste tiden. Den visar på styrkan i denna sektor och är en av anledningarna till varför vi som bolag fortsätter att utforska logistikinvesteringar i Norden och i Europa, säger Kristina Johnson, Head of asset management för Barings nordiska verksamhet.



– Vi är många som har jobbat hårt för detta och det känns väldigt tillfredställande att affären är i hamn! Jag vill gärna rikta ett stort tack till Mitsubishi Electric, Logistic Contractor och självklart Barings för ett mycket gott samarbete under resans gång, säger Rikard Lindkvist, Head of industrial & logistics på Savills Sweden.

