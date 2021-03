Axis Communications vinner 2020 års upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor. Här är tre glada vinnare med Coronaavstånd på Axis vinnarkontor i Lund: Linn Ahlström, Director Real Estate and facilities, Axis, (stående) Louise Dolck Strömberg, HR Director Sweden, Axis och (sittande längst till höger) Åsa Krantz inredningsarkitekt, Landén Krantz arkitekter. Bild: Axis Communications

Axis Communications vinner Sveriges Snyggaste Kontor 2020

Stora Kontorsdagen Under onsdagens digitala mötesplats Stora Kontorsdagen utsågs Axis Communications till Sveriges Snyggaste Kontor 2020. Tvåa kom Bahnhof Collaborative Workspace och trea blev Klöverns Göteborgskontor.

Axis Communications vinner Fastighetssveriges och lokalnytt.se:s tävling Sveriges Snyggaste Kontor 2020 med 3040 av de totalt 35 774 rösterna.

- Stort tack till alla som röstat! Ett nära och gott samarbete mellan Axis och inredningsarkitekt Åsa Krantz, ligger till grund för vinsten. Vi längtar tills vi alla kan ses på kontoret igen, säger Linn Ahlström, director Real Estate & Facilities på Axis Communications.



- Vi är glada och stolta! Vinsten är ett bevis på vårt arbete med att främja en hållbar och attraktiv arbetsmiljö där människan står i centrum. Vi på Axis vet att vår framgång bygger på att vår personal trivs och vill vara hos oss, säger Louise Dolck Strömberg, HR Director Sverige på Axis Communications.



Axis Communications kontor är på hela 42 000 kvadratmeter och markerar början på Ideons företagsområde i Lund. Man flyttade in i sitt egna huvudkontor i september 2020 och kontoret rymmer cirka 1 300 anställda. Axis Communications är marknadsledande inom nätverksvideo och videoövervakning.

Inredningsarkitekt är Landén Krantz arkitekter.

- Vi tror inte att det finns en lösning som passar alla företag utan har strävat efter att skapa en miljö som är rätt för just Axis.

Axis har haft höga ambitioner och velat bygga ett kontor där alla medarbetare ska trivas och må bra och som representerar Axis fullt ut. En bättre beställare är ju svårt att tänka sig. Vi kom in från start i projektet och har arbetat för att Axis huvudkontor skulle bli allt vad de önskade.

Samarbetet tillsammans med Axis har varit nyckeln i detta stora och komplexa projekt och vi är så glada att de vinner utmärkelsen Sveriges snyggaste kontor, säger Åsa Krantz, arkitekt på Landén Krantz.



Hur firar ni detta?

- Vi väntar på att tiderna tillåter, så att vi kan fira med alla våra duktiga medarbetare på Landén Krantz tillsammans med Axis.



Arkitekt för hus och utemiljö är Fojab arkitekter.

För belysningskoncept står Light bureau.



På andra plats med 2128 röster kom Bahnhof Collaborative Workspace i Skövde och på tredje plats med 1916 röster kom Klöverns Göteborgskontor.



Totalt var 78 kontor nominerade i årets tävling.



Här är tio i topp-listan:

1. Axis Communications, Lund

2. Bahnhof, Skövde

3. Klövern, Göteborg

4. Northmill Bank, Stockholm

5. Fortnox Huvudkontor, Växjö

6. NCC Huvudkontor, Stockholm

7. Paradox Interactive, Stockholm

8. Consid AB, Uppsala

9. Servicekuben AB, Malmö

10. Trustly, Stokholm



Samtliga års vinnare av Sveriges Snyggaste Kontor:

2020: Axis Communications, Lund

2019: Kindred, Stockholm

2018: Atrium Ljungberg, Stockholm

2017: SEB, Solna

2016: Dice, Stockholm

2015: Collector, Göteborg

2014: Arcona/Exengo, Stockholm

2013: Microsoft, Kista

2012: Ideas, Malmö

2011: Dice, Stockholm



Nomineringen för Sveriges Snyggaste Kontor 2021 öppnar den 12 april. Då kan du nominera ditt kontor här.

Prisutdelningen för Sveriges Snyggaste Kontor 2021 kommer att äga rum på Stora Kontorsdagen den 18 november på At Six i Stockholm.

