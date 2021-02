Sickla fortsätter att utvecklas till en stadsdel med en blandning av kontor, bostäder, kultur, handel och utbildning. I centrala Sickla planeras för ytterligare 7000 arbetsplatser och cirka 500 bostäder. Bild: Atrium Ljungberg/ WTR

Atrium Ljungberg hyr ut till XXL i Sickla

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal om drygt 3 100 kvadratmeter med Nordens största sportkedja XXL som öppnar i Sickla. XXL kommer att flytta in i en nybyggd del av Sickla galleria och butiken som kommer att ha fullt sortiment planeras att öppna under hösten 2021.

Annons

XXL grundades i Norge år 2000 och är idag en komplett destination för sport och utomhusaktiviteter med både näthandel och fysiska varuhus. Totalt har XXL 90 varuhus i Norge, Sverige, Finland och Österrike. I Sverige finns idag 29 varuhus och till hösten öppnar XXL i Sickla som varuhus nummer 30.

– Spännande och intressanta varuhus där du kan uppleva saker på plats, få bra råd och guidning i kombination med en snabb och smidig e-handel är framtiden. Vi fortsätter därför att investera i våra varuhus. För oss är en etablering i Sickla strategiskt helt rätt. Här får vi en stark representation i de södra delarna av Stockholm med ett stort upptagningsområde dels från city, dels från Nacka, Värmdö och Tyresö. Här finns också en stark koppling till både skärgård och friluftsliv och framförallt en närhet till de många aktivt fritidsintresserade i detta område, säger XXL:s Sverigechef Anders Lindblom.



XXL öppnar i den del av Sickla galleria som just nu är under om- och tillbyggnation. I tillbyggnaden tillskapas utöver den nya handelsytan även parkeringslösningar för det nya hälsohuset Curanten som öppnade i Sickla under hösten.



XXL har ett stort utbud av märkesvaror för sport och fritidsaktiviteter och Sickla stärker nu sin position som en av de största i Stockholm inom segmentet.

– Vi är verkligen glada att XXL väljer Sickla för sin nya butik. Det är en stadsdel där mycket är på gång och vi ser ett stort intresse både från befintliga butiker som satsar vidare och från nya aktörer som vill etablera sig i Sickla, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.



Sickla är i en expansiv fas och växer och utvecklas snabbt med både nya bostäder och fler arbetsplatser. Nyligen öppnade hälsohuset Curanten och under 2021 invigs det nybyggda Clarion Collection Hotel Tapetfabriken vid Marcusplatsen med 240 rum. Totalt planeras för 7000 nya arbetsplatser i Sickla som ska utvecklas fram till 2030 när utbyggnaden av tunnelbanans blå linje ska vara klar.



Hyresavtalet med XXL är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen