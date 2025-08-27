Årets Unga Fastighetskvinna – här är den tredje finalisten

Hon har hunnit med tjänster på två stora konsulthus och ser framför sig en ledande roll i en miljö med hög energi tillsammans med duktiga människor. Möt den tredje finalisten i Årets Unga Fastighetskvinna 2025 – Lovisa Andersson!

Den 2 september – nästa tisdag – hålls seminariet Fastighetskvinnan på Berns Salonger i Stockholm.

En av höjdpunkterna på seminariet är prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna som går till en kvinna, max 35 år (född 1990 eller senare), som gärna antar utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare i branschen.

Juryn, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson, Johanna Skogestig och förra årets vinnare Amanda Tevell har utsett tre finalister – och en av dem tar hem titeln Årets Unga Fastighetskvinna 2025.

Under tre dagar presenterar vi de tre finalisterna. Idag är det dags för: Lovisa Andersson, Head of Occupier Services Sweden & Partner på Colliers.

Vad har du för bakgrund, hur hamnade du i fastighetsbranschen?

– Efter universitetet sökte jag en arbetsplats med framåtanda och möjligheter att utvecklas. Då jag tog min examen i nationalekonomi var det inte en självklarhet att arbeta med kommersiella fastigheter, det var snarare en tillfällighet som gjorde att jag hamnade i fastighetsbranschen. Via en vän fick jag en rekommendation om en tjänst på JLL. Jag tyckte det lät jättespännande, jobbet blev mitt och jag stannade på bolaget i sju år.

– Under min första tid på JLL arbetade jag med detaljhandel och rådgav globala varumärken kring deras fysiska expansion. Senare arbetade jag i globala uppdrag inom kontors- och industrisegmentet. Blandningen, i kombination med att jag fick utmanas i flertalet olika ledarskapsroller, var väldigt utvecklande. År 2021 anslöt jag till Colliers. Colliers var i startgroparna att genomföra stora förändringar samt växa verksamheten i Sverige. Utmaningarna men också möjligheterna tilltalade mig mycket. Inom kort fick jag rollen som Head of Tenant Representation & Enterprise Clients och tillträdde i januari i år en ny tjänst som Head of Occupier Services Sweden med ansvar för all vår rådgivning gentemot hyresgäster. Inom Occupier Services arbetar vi med globala företag och deras hyresavtal i Sverige men även med mer strategisk rådgivning åt nordiska bolag med en global fastighetsportfölj.

Vad har du för yrkesmässiga ambitioner?

– Hela Colliers och inte minst Occupier Services befinner sig i en väldigt spännande, expansiv fas. Jag är oerhört stolt över vad vi som team har åstadkommit på några få år och lika spänd på att se vart vi kan ta oss härnäst. År 2025 blir ett framgångsrikt år för Occupier Services och min största prioritering nu är att skapa förutsättningar för att den tillväxten ska fortsätta. Generellt sett motiveras jag av att göra saker annorlunda, att våga utmana strukturer och att nå högt uppsatta mål tillsammans med andra.

Vad gör du om tio år?

– Många talar om att fastighetsbranschen är liten, det ser jag som något positivt! Det är förhållandevis enkelt att bygga ett personligt nätverk och det tror jag kan leda till många spännande möjligheter i framtiden. Oavsett på vilken plats jag befinner mig om tio år vill jag arbeta i en miljö med hög energinivå, tillsammans med duktiga människor och där vägen framåt inte är helt utstakad. Jag ser mig själv i en ledande roll i fastighetsbranschen. Är det fortsatt på rådgivarsidan, hos en nuvarande kund eller på fastighetsägarsidan det låter jag tiden utvisa!

Fakta

Namn: Lovisa Andersson.

Ålder: 35 år.

Bor: Innerstan, Stockholm.

Familj: Min man Eric och två barn – Albert tre år och Fredrika fem månader.

Fritidsintressen: Stor passion för musik som ger mig både energi och inspiration.

