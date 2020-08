Joakim Alm. Bild: Axel Ohlsson

Alm: Rekord i byggstarter

Bolag Alm Equity har produktionsstartat 629 enheter under Q2. Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder förbereds för notering.

Alm Equitys nettoomsättning uppgick till 280 Mkr under Q2 (621).



Periodens resultat uppgick till 27 Mkr (-13).



Resultat per stamaktie uppgick till -0,62 (-1,24).



Vd Joakim Alm:



– I ett par år har Alm Equity arbetat för att styra om verksamheten i Alm Små Bostad från bostadsrätter till förvaltningsbostäder. Vi har även haft som ambition att äga och hyra ut de fastigheter vi byggt. I år har många av byggstenarna kommit på plats och jag väntar med spänning på att vårt dotterbolag Svenska Nyttobostäder under hösten tar sina första steg i noterad miljö på Nasdaq First North.



– Med stolthet kan jag konstatera att vi slagit flera rekord sedan vi släppte vår senaste rapport. Produktionsstart av 629 enheter under andra kvartalet är en toppnotering under bolagets 15-åriga historia. Att Svenska Nyttobostäder, som ett steg mot notering, tecknar förvärvsavtal av fastigheter till ett värde av närmare 12 Mdkr samt Alm Småa Bostads försäljning av 3 400 bostäder till följd av samma transaktion innebär för oss en rekordstor affär. Utöver detta var även intresset för vår obligation, som emitterades under kvartalet, på rekordnivå. Dessa rekord är inget som tillkommit över en natt utan är frukten av ett långt och målmedvetet arbete.



– För tre år sedan hade Alm Småa Bostad som mest 1 700 bostäder i produktion. Av dessa var 82 procent av bostadsrätter i produktion i Stockholm och resterande 18 procent förvaltningsbostäder. I år kommer produktionen ligga på samma nivå, men med omvända relationer; 85 procent är förvaltningsbostäder och 15 procent bostadsrätter. Denna omsvängning har varit möjligt tack vare en stark insats av personalen och att vi kunnat förvärva byggrätterna till låga priser. Vår marknadsandel i Stockholm av bostäder i produktion förväntas i år uppgå till över tio procent.



– Vi har parallellt byggt upp kunskap och administration för att kunna ta hand om de färdigställda fastigheterna genom dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. De fastigheter som sedan tidigare legat under förvaltning och ett antal fastigheter som har produktionsstartats samt kommer produktionsstartas inom de närmsta åren, har sålts till Svenska Nyttobostäder som tar över förvaltningen av dessa i takt med att de färdigställs. Svenska Nyttobostäder kommer därmed äga och förvalta fastigheter med totalt 5 800 bostäder. Tillräckligt för en mindre stad ute i landet.



– Svenska Nyttobostäder har varit framgångsrika i att erbjuda anpassade bostadslösningar till företag och institutioner, som har kunnat erbjuda personalen lämpliga bostäder och samtidigt få en smidig administration. För Svenska Nyttobostäder är detta en affär där det gått att kombinera ökad kundnytta med förbättrad avkastning.



– Vår förmåga att attrahera investerare till våra projekt har vi bevisat under lång tid. Nu visar vi det igen med vårt största "projekt" någonsin – den kommande noteringen av Svenska Nyttobostäder, där finansieringen av det egna kapitalet nu är säkrad. Ambitionen är att Svenska Nyttobostäder ska vara en aktiv spelare på Stockholms bostadsmarknad till gagn både för de boende, näringslivet och ägarna.



– Det finns flera fördelar med en särnotering av Svenska Nyttobostäder. För Alm Equity betyder det att vi synliggör de värden som ligger i de projekt som vi arbetat fram, speciellt under de senaste fem åren. Samtidigt kan de nuvarande investerarna i projekten realisera vinster eller öka sina andelar.



– Efter att Svenska Nyttobostäder tillträtt alla de bostäder som förvärvats, har koncernen via Alm Småa Bostad fortfarande 6 600 byggrätter som kan byggas till förvaltning. Avknoppningen av Svenska Nyttobostäder kommer att ge oss stor kunskap och kanske nya idéer för framtiden.



– Bostadsbyggande är en kapitaltung bransch, hundratals miljoner investeras långt innan det kommer någon avkastning från projektet. Väl upparbetade relationer och ett gott anseende på kapitalmarknaden är därför en förutsättning för att verka i branschen. För Alm Equity var det därför en framgång att mitt i Coronapandemin kunna placera ett obligationslån på 600 Mkr, ett lån som övertecknades och dessutom till en lägre räntenivå. Kapitalet kommer främst att gå till byggstarter av några av de projekt som är avsedda för Svenska Nyttobostäder.



– Alm Equity har under kvartalet kunnat undvika negativa effekter från den pågående Coronapandemin. Det är vi självklart glada och tacksamma för samtidigt som det är svårt att veta hur det kommer att påverka oss och bostadsmarknaden framåt. Hur kommer ett ökat distansarbete att påverka behoven av arbetsytor i bostäderna? Kommer inflyttningen till Stockholm att minska? Det är frågor som vi berörs av i vårt arbete att skapa bostäder för framtiden.



– Pandemin har väckt många frågor som vi ännu inte har några svar på. Men det kommer bli intressant att få vara med och bidra till de förändringar som kan ligga bortom Covid-19. Medarbetarna i Alm Equity är fostrade i en miljö av förändring och ifrågasättande. Det tycker jag är en bra utgångspunkt för att även framöver kunna utveckla optimala bostäder.

