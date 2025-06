Anders Nordvall, vice vd och CIO på Logistea. (Bilden till höger är inte på den förvärvade fastigheten) Bild: Logistea

Logistea köper 20 000 kvadratmeter i grannlandet

Transaktioner Logistea har ingått avtal om att förvärva en fastigheten i Hämeenlinna, Finland. Fastigheten har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 25 miljoner euro, 272 miljoner kronor. Faerch Finland Oy hyr samtliga ytor i fastigheten som har en uthyrningsbar yta på 21 726 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 2,05 miljoner euro och hyresavtalet har en återstående hyrestid på cirka tio år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har ingått avtal om förvärv av en lätt industrifastighet av det fastighetsägande bolaget Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Länsiportintie 15. Fastigheten är en modern och flexibel industrifastighet uppförd 2012 med en fri takhöjd om 10-12 meter och är väl belägen intill motorvägen mitt emellan Helsingfors och Tammerfors. Tillträde förväntas ske den 12 juni 2025.



Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på 21 726 kvadratmeter och är fullt uthyrd till den finansiellt starka hyresgästen Faerch Finland Oy, ett helägt dotterbolag till Faerch A/S som är en ledande tillverkare av hållbara och cirkulära matförpackningar. Hyresavtalet är nytecknat och har en återstående hyrestid om cirka 10 år. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 2,05 miljoner euro (22,3 miljoner kronor) (exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt). Hyresgästen bekostar samtliga driftskostnader.



Cirka 85 procent av ytan utgör tillverkning och lager medan resterande ytor utgörs av kontor och sociala ytor. Faerch A/S, som är ägs av A.P. Möller Group och Færch Foundation, omsatte cirka 1,2 miljarder euro 2024 och har cirka 5 600 anställda. Fastigheten är byggd för hyresgästen, förser den finska marknaden med hållbara matförpackningar och är Faerchs enda tillverkningsanläggningen i Finland.

– Detta förvärv stärker och utökar vår finska portfölj märkbart med en modern lätt industrifastighet uthyrd på ett långt avtal till en ledande och finansiellt stark hyresgäst. Fastigheten bidrar med kvalitet, lång kontraktslängd och starkt kassaflöde till vår växande portfölj. Under 2025 har vi förvärvat fastigheter i Sverige, Norge och nu även Finland och vi ser fortsatt intressanta förvärvsmöjligheter över hela Norden, säger Anders Nordvall, vice vd och CIO på Logistea.



Transaktionen finansieras med banklån och egna medel.

