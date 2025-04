Vi på hörnet. Bild: Alecta Fastigheter

Alecta Fastigheter hyr ut 1 140 kvadratmeter i centrala Göteborg

Uthyrning Fastigheten Vi på hörnet i Göteborg som Alecta Fastigheter öppnat igen efter en omfattande utveckling, får ytterligare en ny hyresgäst. Det är IT- och intralogistikföretaget Else som tecknat ett avtal om cirka 1 140 kvadratmeter med inflyttning i december 2025.

Else flyttar in i ett eget kontorsplan i fastigheten.

– Vi är mycket glada över att Else har valt Vi på hörnet och blir en del av denna alldeles unika fastighet i Göteborg. Vi på hörnet är inte bara en kontorsfastighet utan en mötesplats, där alla hyresgäster och medlemmar ges möjlighet att ses och dela erfarenheter utifrån sina egna behov och förutsättningar, säger Catarina Schwegman, kund- och fastighetschef i Vi på hörnet.

– Fastighetens charmiga och hållbara inredningskoncept i kombination med det centrala läget var något som vi direkt föll för. Efter en smidig process med Alecta Fastigheter har vi nu hittat effektiva och attraktiva lokaler där jag ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa, säger Stefan Bertling, vd på Else.

