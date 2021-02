Fastighets AB 3Hus och Kaminsky Arkitektur får bygga i Bjuv. Bild: Kaminsky Arkitektur

3Hus och Kaminsky vinner markanvisning i Bjuv

Bygg/Arkitektur Fastighets AB 3Hus fortsätter sin expansion och tar ytterligare ett steg i att bli en viktig samhällsutvecklare i södra Sverige, genom att vinna en stor markanvisning i centrala Bjuv tillsammans med Kaminsky Arkitektur.

Under hösten 2020 gick Bjuvs kommun ut med en markanvisningstävling på kvarteret Orren (den så kallade Protistatomten) i centrala Bjuv. Totalt nio anbud kom in och 3Hus vann tilldelningen.



– Att vinna tävlingar är alltid roligt och speciellt när man gör det på hemmaplan. Vi är väldigt aktiva i Bjuv och kommer under våren 2021 påbörja byggnation av 47 hyresrätter borta vid vattentornet. Vi tror väldigt starkt på Bjuv och vill tillsammans med Bjuvs kommun utveckla Protistatomten till ett trivsamt bostadsområde, säger Joakim Lindahl, Fastighets AB 3Hus.



3Hus planerar att bebygga den 15 000 kvadratmeter stora tomten med nästan 150 bostäder i olika storlekar och utförande. Bebyggelsen kommer att utformas och anpassas efter den befintliga Folketshusparken och 3Hus planerar att få in cirka 50 procent grönytor mellan huskropparna.



– Vi har ritat ett förslag där urbanitet möter grönska och byggnaderna hämtar sin inspiration från Bjuvs skala och fantastiska tradition av tegelarkitektur. Att rita ett förslag med den här arkitektoniska nivån är bara möjligt med en beställare som har ett stort engagemang och vågar tänka utanför boxen, som 3Hus, säger Joakim Kaminsky, Kaminsky Arkitektur.



Preliminär byggstart beräknas under 2023, med inflyttning 2024-2026.

