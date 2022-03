Bild från Vecturas bestigning av Kebnekaise hösten 2021. Bild: Vectura

Vectura rekryterar tre chefer

Bolag Vectura har rekryterat Andreas Edström, Jenny Sjöblom och Kristin Holmquist.

Andreas Edström startar i en nytillsatt roll hos Vectura som förvaltningschef. Han kommer närmast från Cutters som Global Head of expansion and Real Estate och har innan dess arbetat på bland annat Hufvudstaden och Unibail-Rodamco-Westfield.



Jenny Sjöblom har nyligen tillträtt sin roll som projektchef och kommer in på Vectura med flera års erfarenhet inom projektledning, nu närmast från Vacse och har även arbetat på bland annat Sweco.



Kristin Holmquist har tillträtt en ny roll som koncernredovisningschef. Med sig har hon en lång bakgrund inom revision och har tidigare arbetat som koncernredovisningschef på både NCC och Scandic Hotels.



Vectura har under året även fyllt på flera andra team med nya medarbetare. Anders Westerlund som hyresadministratör, Laila Ramstad till ekonomi, Camilla Håkansson som marknadskommunikatör, Elof Fransson som projektledare och Emelie Lindfors som fastighetsförvaltare.



Vecturas investeringar de senaste två åren uppgår till 4,2 miljarder kronor. Hamnpulsen i Gustavsberg, Bromma Sjukhus, Forskaren i Hagastaden och GoCo Health Innovation City i Mölndal är några av de projekt som Vectura driver.



– Det är en otrolig spännande resa vi befinner oss på. Fler och fler söker sig till oss och det ser vi verkligen som positivt. Det blir som ett bevis på att de stora investeringar vi gjort och framöver kommer göra, faktiskt lönar sig och att de talanger vi rekryterat kommer fortsätta bygga Vectura i linje med det vi hittills åstadkommit, säger Joel Ambré, vd på Vectura.



Vectura ägs av Patricia Industries, en del av Investor.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

