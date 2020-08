Uniqlo öppnar i Mall of Scandinavia. Bild: AWB

Uniqlo öppnar i Mall of Scandinavia

Uthyrning På fredag öppnar Uniqlo sin andra butik i Sverige, i Westfield Mall of Scandinavia.

Förutom sitt Lifewear-erbjudande kommer Uniqlo Westfield Mall of Scandinavia också att presentera flera nya lokala partnerskap och exklusiva tjänster i butiken.



Lokala samarbeten inkluderar bland annat konstnären Astrid Wilson som skapat en konstinstallation i butiken och klädvårdsföretaget Steamery som utbildar kunder om hur man kan förlänga livslängden på sina Uniqlo-produkter via en digital klädvårdsguide.



Nya tjänster, unika för butiken i Westfield Mall of Scandinavia, inkluderar möjligheten till skräddarsydd korrigering av byxor och skjortor samt möjlighet till bokning av en personlig stylist.



– Som ett led i att kicka igång höstterminen på bästa sätt ser vi verkligen fram emot öppningen av Uniqlo-butiken här i Westfield Mall of Scandinavia. Många av våra kunder har väntat på den här dagen och vi ser nu fram emot att, tillsammans med Uniqlo, bjuda våra besökare på en riktigt härlig öppningshelg med exklusiva erbjudanden, högkvalitativt höstmode och positiv energi, säger Sofia Rundström, centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

