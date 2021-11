Sushi Yama öppnar i Utopia Shopping

Sushi Yama öppnar sin andra restaurang i Umeå

Uthyrning I oktober hittade Sushi Yama till Björkarnas stad, Umeå. Då var det köpcentrumet Avion Shopping man hade sökt sig till. Nu har man även öppnat en restaurang centralt i staden, i citygallerian Utopia Shopping.

Bild: Nicklas Tollesson

Att göra Sushi Yama tillgängligt för fler gäster runtom i landet är en viktig aspekt för kedjan och dess expansionsteam. Anders Molin, Expansion Manager, berättar att när siktet ställdes in på norra Sverige så var Umeå en klar destination.

– Umeå är Sveriges trettonde största kommun och Norrlands största. Vi växer både söderut och norrut, för den senare riktningen så kom Umeå att bli en del av planen i ett tidigt skede. Våra två etableringar i Umeå är goda exempel på vad vi söker för att fler gäster ska kunna ta del av vårt koncept. Vi vill finnas både centralt i städer och i utkanter kopplade till större köpcentrum. Med Utopia Shopping har vi en restaurang i kärnan av staden, i en galleria som hela tiden utvecklas och där vi dessutom har ingång från både galleria och gata. Vi är övertygade om att vi kommer att bli ett omtyckt tillskott som kompletterar centrumhandeln och en given destination för många nya gäster.



Under cirka åtta år har utvecklingen av Umeås mest centrala citykvarter pågått och det har mynnat ut i Utopia Shopping, som nu är en av norra Sveriges största gallerior.



Sushi Yama återfinns på gallerians bottenplan, vid ingången som vetter mot Kungsgatan/Vasagatan och nås både från gallerian och via egen entré. Utrymme finns för cirka 50 sittande gäster och utöver takeaway erbjuds även utkörning.



När år 2021 summeras kommer Sushi Yama att ha etablerat totalt 20 restauranger, från Malmö i söder till Umeå i norr, och skapat över 100 nya arbetstillfällen. Med ställningen som Nordens första ASC- och MSC-certifierade sushikedja så bildar Sushi Yama en symbios av hållbarhet, kvalitet, ett spektrum av smaker och sushi i skandinavisk tappning.

