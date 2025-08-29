Stora Logistikdagen: Intervju – Lyko om resan och nästa steg

Den 10 september är det dags för årets mötesplats för alla som jobbar med, eller är intresserade av, lager- och logistikfastigheter. Under dagen möter vi e-handelsjätten Lykos grundare Rickard Lyko i ett öppenhjärtigt samtal om resan från frisersalongen i Vansbro till miljardbolaget Lyko och inte minst vad nästa steg på resan blir.

Rickard Lyko berättar om resan från familjens frisersalong i Vansbro till en av Nordens ledande skönhetsplattformar – och hur samarbetet med fastighetsägare är en nyckel för framtidens tillväxt.

Missa inte den här spännande intervjun och alla andra högaktuella programpunkter på Stora Logistikdagen den 10 september på Waterfront:

Stora Logistikdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av lager- och logistikfastigheter.

Det är på Radisson Blu Waterfront i Stockholm den 10 september du blir uppdaterad på de allra senaste trenderna inom segmentet samtidigt som du får tid att knyta nya värdefulla kontakter.

Moderator är Cecilia Nebel, en av Sveriges allra bästa moderatorer och hon har logistikprofilen Matthias Kettelhoit vid sin sida som expertkommentator under dagen.

Stora Logistikdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

