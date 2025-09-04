Stora Logistikdagen: Hur kan kommunerna underlätta etableringar?

Den 10 september är det dags för årets mötesplats för alla som jobbar med, eller är intresserade av, lager- och logistikfastigheter. Under dagen får vi lyssna till ett mycket initierat panelsamtal av politiker och tjänstemän om hur de jobbar med mark och etablering i sina logistikområden.

Tillgången till mark och godkända detaljplaner är en nyckel för att säkra tillväxt och expansion när det i många fall krävs stor yta för industri- och logistikfastigheter. Här får vi en inblick i hur kommunerna jobbar med sina logistikområden och utmaningarna att upplåta mark till privata aktörer som är i skriande behov av ytor för nyetableringar.

Talarna i ovan panelsamtal är:

Märtha Dahlberg (S), KSO, Nykvarn

Erik Krüger, vice vd, investerings-/etableringschef, Stockholm Business Region

Catherine Öhrqvist (M), KSO, Håbo kommun



Missa inte den här spännande programpunkten och alla andra högaktuella inslag på Stora Logistikdagen den 10 september på Radisson Blu/Waterfront i Stockholm:

Säkra din plats här!

(Utnyttja vår mängdrabatt, gå fyra betala för tre, ange ”4 för 3” i rutan Kampanjkod). Anmälan stänger i övermorgon fredag den 5 september.

Stora Logistikdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av lager- och logistikfastigheter.

Det är på Radisson Blu Waterfront i Stockholm den 10 september du blir uppdaterad på de allra senaste trenderna inom segmentet samtidigt som du får tid att knyta nya värdefulla kontakter.

Se programmet här.

Moderator är Cecilia Nebel, en av Sveriges allra bästa moderatorer och hon har logistikprofilen Matthias Kettelhoit vid sin sida som expertkommentator under dagen.

Läs mer om de medverkande talarna här.

Stora Logistikdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

Partnerföretag är Olofsson Bygg och Ylab. Läs mer om dem här.