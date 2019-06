Rejlers flyttar in i The Edge

Bild: Midroc

Publicerad den 13 Juni 2019

Viktor Svensson, vd för Rejlers, och Peter Syrén, vd för Midroc Properties, och Maria Ekström, affärschef kommersiellt på Midroc Properties.

tweet Skicka till e-post

Uthyrning Rejlers storsatsar i Malmö-regionen och flyttar in i kontorsfastigheten The Edge i Hyllie. Den 12 juni tecknade Rejlers och Midroc ett femårigt hyresavtal i kontorsfastigheten The Edge i Hyllie i Malmö.

Annons

Rejlers flyttar in i ett stort nytt kontor på 1 756 kvm, fördelat på tre våningsplan, våning sex och våning sju samt en del av våning fem i kontorsfastigheten The Edge i Hyllie. Som hyresgäster får Rejlers även tillgång till gemensamma konferensrum på entréplan.

– Vi storsatsar i Malmö-regionen och planerar att anställa 100 nya ingenjörer inom två år. Vi ser mycket fram emot flytten till nya kontoret i Hyllie. Det blir en viktig milstolpe och ett led i att nå vår nya vision "Home of the learning minds", att bli det mest "lärande" företaget i vår bransch, säger Gabriela Larsson, Rejlers platschef i Malmö.

– I dag firar vi vårt fantastiska samarbete. Vi är glada över att Rejlers har valt The Edge med en arkitektur och design som sticker ut i mängden. Vi är övertygade om att Rejlers nya attraktiva kontorslokaler kommer att bidra till att bygga varumärke, företagskultur och locka fler talanger i Rejlers, säger Maria Ekström, affärschef kommersiellt Midroc Properties.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Midroc Property Development på Branschguiden Midroc skapar platser och byggnader för människor som ser möjligheter. Bostäder och kontor, hotell och stadsdelar, kongresscenter och förskolor. Inspirerande platser med förutsättningar för människor att leva sina liv som de vill.



Människor som drivs av kärlek till något ser möjligheter. De ser en väg där andra ser en återvändsgränd. De ger allt för att uppnå flow, perfektion och sin vision. Om vi öppnar ögonen, låter oss inspireras och ser mer av det som gränsöverskridarna ser? Om vi väljer att omfamna människor som ser möjligheter? Det är vad Midroc menar med möjligheternas magi.



Bostäder

Midroc Properties gillar att vara nyskapande inom arkitektur och design för att du ska älska hur vi löser funktion... Läs mer om Midroc Property Development på Branschguiden

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF