Nils Berglund, vd på Vyer och Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner, en av bolagets nya investerare. Bild: Vyer

Proptechbolag backas av tungviktare från fastighetsbranschen

Bolag Proptechbolaget Vyer tar in 15 miljoner kronor för att stärka teamet och möta en växande efterfrågan från branschen. Bland investerarna återfinns bland andra fastighetsprofilerna Sven-Olof Johansson och Lennart Sten.

Stockholmsbaserade Vyer Technologies står bakom plattformen Vyer.com som hjälper fastighetsägare att digitalisera sina fastigheter för att effektivisera drift och förvaltning.



Plattformen används redan av några av Sveriges kända fastighetsägare såsom Hemsö, Stena, Heba och Mimer. Bolaget har varit lönsamma sedan starten 2016 och tar nu in kapital för att kunna utöka teamet och möta branschens växande efterfrågan på lösningar som kan stötta befintliga mål för klimatanpassning och kostnadsbesparingar.

– Vi är otroligt stolta och glada över att flera erfarna personer har investerat i bolaget och teamet. Fastighetsbranschen står inför ett omfattande digitalt skifte där deras unika inblick i de utmaningar och behov som finns är enormt värdefull. Nu har vi möjligheten att hjälpa fler fastighetsägare att accelerera in i den digitala tidsåldern, säger Nils Berglund, vd på Vyer.



Sven-Olof Johansson vd och huvudägare av Fastpartner, som har varit aktiv i fastighetsbranschen i över 30 år, är en av de som har investerat i bolaget.

– Vyers team, tekniska lösning och kundfokus var de främsta orsakerna till att jag valde att investera. Att effektivisera förvaltning och drift är en viktig fråga för alla fastighetsbolag, inte minst i en orolig värld där vi står inför en oviss framtid. Teknik som kan bidra till positiv förändring både för organisationer, fastighetsägare och samhället i stort har ett högt värde, säger han.



Lennart Sten, grundare och vd på Svenska Handelsfastigheter, ingår också bland de nya investerarna.

– Vyer är ett innovativt proptechbolag som utan tvekan har förutsättningar att förändra och komplettera det traditionella sättet att förvalta fastigheter. Att de dessutom kan bidra till hållbarhetsarbetet är ett stort plus. Teamet och tekniken är i framkant, säger han.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

