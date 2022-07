Stefan Dahlbo. Bild: Jeanette Hägglund

Positiva siffror för Fabege

Bolag Bra aktivitet på hyresmarknaden, positiv nettouthyrning och värdeökningar i fastighetsportföljen för Fabege.

Delårsrapport jan-jun 2022

# Hyresintäkterna ökade till 1 480 Mkr (1 422). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 4 procent i jämförelse med samma period före­gående år

# Driftsöverskottet ökade till 1 081 Mkr (1 047). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 3 procent.

# Överskottsgraden uppgick till 73 procent (74).

# Omsättning bostadsutveckling uppgick till 28 Mkr och bruttoresultatet uppgick till 5 Mkr.

# Förvaltningsresultatet uppgick till 729 Mkr (715).

# Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 253 Mkr (1 595).

# Nettouthyrning under perioden uppgick till 44 Mkr (56).

# Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 377 Mkr (2 046), motsvarande 13:71 kr per aktie (6:32).

# Belåningsgraden uppgick till 36 procent (36).



Vd:n Stefan Dahlbo kommenterar:

– Stor turbulens och oro har under det första halvåret präglat vår omvärld. Trots detta ser vi en fortsatt stark hyresmarknad, bra nettouthyrning och ingen avmattning i antal förfrågningar och visningar av våra lokaler. Överlag har första halvåret varit väldigt bra i verksamheten.

– Vår starka balansräkning och strukturen på vår upplåning gör oss väl rustade att fortsätta utveckla våra projekt och dessutom ta vara på möjligheter som kan dyka upp i turbulenta tider.

