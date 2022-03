Newsec rekryterar Tollemark

Lars-Åke Tollemark. Bild: Newsec

Bolag Lars-Åke Tollemark ansluter till Newsec i en roll som senior advisor och bolaget stärker därmed sin position inom retail ytterligare.

Tollemark har mer än 30-års erfarenhet inom fastigheter samt detaljhandel och kommer närmast från Unibail-Rodamco-Westfield där han varit vd för den nordiska verksamheten de senaste tio åren.

– Den fysiska handeln står inför såväl utmaningar som möjligheter. Utifrån min internationella expertis inom retail och hur den kan användas lokalt ser jag framemot att bidra med såväl strategier för tillväxt och värdeskapande förvaltning som rådgivning vid investeringar, säger Lars-Åke Tollemark, senior advisor, Newsec.



Newsec förvaltar 6,2 miljoner kvadratmeter retailfastigheter fördelat på mer än ett hundratal olika shoppingcenter över hela Norden och Baltikum.

– Som vi konstaterade i Newsec Property Outlook nyligen erbjuder marknaden intressanta möjligheter inom handelssegmentet nu och vi är mycket glada över att kunna stärka Newsecs retail-erbjudande ytterligare med Lars-Åke Tollemarks gedigna kompetens. Lars-Åke har lång och djup erfarenhet av detaljhandeln, konsumenter och place making vilket gör honom till en tillgång för såväl Newsecs rådgivnings- som förvaltningskunder, säger Patrik Attemark, vd för Newsec.

Newsec på Branschguiden

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning.



Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 2500 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Tack vare stora volymer, lokal närvaro och bredd och djup inom många olika verksamhetsområden har Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.



Sedan 2001 har Newsec två gånger per år gett ut Newsec Property Outlook, en översiktlig och kost...

Läs mer om Newsec på Branschguiden