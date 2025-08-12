Lokalmarknadsdagen: Göteborgs stadsutveckling – detta prioriteras

Den 21 augusti startar fastighetsbranschen i Göteborgsregionen upp hösten 2025 tillsammans på den klassiska mötesplatsen Lokalmarknadsdagen. Under dagen möter vi bland annat stadens stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant som redogör för stadsutvecklingsläget i staden och vilka prioriteringarna är just nu.

Vad har staden för stora projekt på gång? Västlänkens första etapp börjar gå mot ett byggslut, men staden är inte på långa vägar färdigställd. Vilka projektplaner finns från kommunalt håll och hur sker samverkan med de kommersiella aktörerna för att möta upp behovet? Svaren ges av Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs stad, på den klassiska mötesplatsen Lokalmarknadsdagen som nästa torsdag på Elite Park Avenue Hotel markerar starten på fastighetshösten i Göteborgsregionen.

Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. På Lokalmarknadsdagen blir du uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som du knyter nya affärskontakter. Lokalmarknadsdagen har arrangerats sedan mitten av 80-talet och är Göteborgsbranschens mest klassiska mötesplats. Höstupplagan 2025 går av stapeln den 21 augusti på Elite Park Avenue Hotel.

Förutom det som vanligt gedigna innehållet med gott om inspiration och analys bjuder programmet på det nya segmentet: Ordet är fritt. Här får samtliga deltagare på eventet sätta sig i mindre grupper och diskutera ett antal relevanta ämnen. Utfallet av samtalen redovisas på scen i ett efterföljande panelsamtal.

Efter själva seminariet bjuds samtliga deltagare även in till ett trevligt branschmingel där man under lättsamma former kan fortsätta diskussionerna och knyta ytterligare nya kontakter.

Bland deltagarna under dagen märks, förutom branschfolk, även ledande relevanta politiker och tjänstemän.

Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News ihop med Business Region Göteborg.

Moderator är rutinerade, kunniga och professionella Karin Klingenstierna och hon har Daniel Orrö, advokat på Delphi som sidekick/expertkommentator.

