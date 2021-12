Logicenters spekulationsbygger i Vaggeryd

Logicenters bygger i Vaggeryd. Bild: Logicenters

Bygg/Arkitektur Logicenters påbörjar bygget av ytterligare ett multitenantlager på en yta om drygt 31 000 kvadratmeter i Vaggeryd söder om Jönköping. Fastigheten byggs delvis på spekulation och förväntas stå färdigt för inflytt under första kvartalet 2023.

Det är i Södra Stigamo i Vaggeryds kommun, som Logicenters nya anläggning kommer att vara belägen. Logicenters har sedan tidigare en stark närvaro i Jönköpingsregionen med moderna logistikfastigheter på över 170 000 kvadratmeter yta i Torsvik och Stigamo. Fastigheten i Vaggeryd benämns som en av de större multitenant-fastigheterna i regionen och byggs delvis på spekulation. I området verkar redan aktörer som Postnord, DVS, Babyshop och AD Bildelar.



– Som boende i regionen tycker jag det är extra kul att fortsätta satsa i ett av Sveriges stora logistikcentrum och vi ska arbeta hårt för våra kommande hyresgäster. Vi på Logicenters ser även stora möjligheter att fortsätta stödja ytterligare tillväxt i regionen och att bistå med moderna logistikfastigheter anpassade för dagens handel och logistik, säger Fredrik Nygren, Commercial Manager på Logicenters.



– Sedan start har vi alltid haft en stark närvaro i Jönköpingsregionen vilket är och kommer förbli en central distributionspunkt i Norden där många väljer att etablera sina Nordiska centrallager. I Torsvik startade vi med att utveckla vårt "multitenant koncept" vilket innebär att vi kan erbjuda allt ifrån 5 000 – 30 000 kvadratmeter lager till framtida hyresgäster som vill agera snabbt. Detta har visat sig vara en succé i Jönköping vilket är en anledning till att vi nu fortsätter på den inslagna vägen, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.

Logicenters på Branschguiden

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters of space and a turnover of 50+ million euros. Over the last decade, we have been the most active developer of modern logistics properties with 20+ completed projects and 400.000+ sqm of space developed. Our leading position as a highly active and modern developer and owner of prime logistics has earned us the trust of a large majority of all the major logistics operators (3PLs) in the region, including Aditro, Bring, DHL, DSV, Itella and PostNord.

...

Läs mer om Logicenters på Branschguiden