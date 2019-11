Knut Pedersen, vd för Catella. Bild: Catella

Knut Pedersen lämnar Catella

Bolag Catellas vd och koncernchef Knut Pedersen har meddelat styrelsen att han önskar sluta som vd. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om maximalt 6 månader och lämnar sitt uppdrag senast i samband med ordinarie årsstämma 2020.

Knut Pedersen har varit vd för Catella sedan 1 januari 2014.



– Knut Pedersen har under sina sex år som vd framgångsrikt utvecklat Catella till en pan-europeisk finansgrupp inom fastigheter och alternativa investeringar. Det är min övertygelse att Knut fortsättningsvis har mycket att tillföra Catella varför min önskan är att Knut väljs in i Catella AB:s styrelse. Rekrytering av ny vd påbörjas omedelbart med ambitionen att hitta en vd som kan leda bolagets fortsatta tillväxtresa, säger Johan Claesson, styrelseordförande och huvudägare i Catella.



– Catella är ett fantastiskt företag som det har varit ett privilegium att leda och utveckla tillsammans med mina kollegor. Jag är stolt över det vi har åstadkommit under min tid på Catella. Catella är väl positionerat för framtida tillväxt samtidigt som bolaget står på en bred, affärsmässig och geografisk bas, säger Knut Pedersen.

