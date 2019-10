Johan Knaust, vd K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A

K2A tror sig kunna uppnå byggstartsmål

Bolag K2A har ökat antalet förvaltade bostäder med 18 procent på ett år och ser positivt på att, i linje med sitt mål, byggstarta cirka 500 bostäder per år 2019-2020.

Juli - september 2019

• Hyresintäkterna ökade till 37,0 Mkr (27,9)

• Driftsöverskottet uppgick till 25,9 Mkr (21,1)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 7,2 Mkr (4,9)

• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 11,3 Mkr (7,8)

• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 16,7 Mkr (10,3) och resultat per stamaktie uppgick till 0,57 kr (0,40)



Januari - september 2019

• Periodens hyresintäkter ökade till 107,1 Mkr (82,6)

• Driftsöverskottet uppgick till 70,8 Mkr (56,5)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 11,9 Mkr (16,9)

• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 106,6 Mkr (80,3)

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 85,1 Mkr (87,3) och resultat per stamaktie [1] uppgick till 4,57 kr (6,06)

• Under perioden har resultatet belastats med 4,8 Mkr i kostnader som är hänförliga till notering av bolagets stamaktier.

• Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 086 (1 771)



– Antal förvaltade bostäder vid slutet av perioden uppgick till 2 086 jämfört med 1 771 vid samma tidpunkt föregående år, en ökning om 18 procent. Hyresintäkterna ökade under perioden januari - september med 30 procent till 107,1 Mkr och driftsöverskottet ökade med 25 procent till 70,8 Mkr jämfört med motsvarande period 2018. Vi har hållit ett högt tempo avseende nya fastighetsförvärv under det tredje kvartalet i år och vi ser positivt på möjligheterna att, i linje med vårt mål, byggstarta cirka 500 bostäder per år under 2019-2020, säger Johan Knaust, vd för K2A.

