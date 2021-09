Här är de hetaste undersegmenten på logistikmarknaden

Bolag På en glödhet logistikmarknad håller ett par undersegment på att ta mark och bli rejäla utmanare till klassisk big box-logistik, enligt rapporten Think Outside the Big Boxes från Savills IM. Peter Broström, Nordenchef på Savills IM, berättar för Fastighetssverige var de ser de mest intressanta möjligheterna i undersegmenten, om deras senaste förvärv i Horsens och varför han förväntar sig en stark avslutning på 2021 i Norden för Savills IM.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se