Fastighetskvinnan: Social hållbarhet en förutsättning för att nå målen

Den 2 september är det dags för Fastighetskvinnan – ett av årets allra främsta inspirationsseminarier – på Berns Salonger (The Ballroom) i Stockholm. Under dagens gedigna program får vi bland annat lyssna på ett högaktuellt föredrag om hur man kan, och bör, jobba med social hållbahet i fastighetsbranschen.

De flesta är i dag överens om vikten av social hållbarhet för att få till helhetsperspektivet gällande långsiktig hållbarhet. Ändå duckas det för dess frågor om och om igen. Tills nu. Det går inte att ducka mer då de flesta experter är överens om att våra miljö- och klimatmål endast kan nås om vi säkerställer social hållbarhet. Hur ska detta ske konkret och vad är egentligen social hållbarhet inom fastighetsbranschen? Här har fastighetsbranschen, och flera andra branscher, en stor läxa att göra. Och den börjar nu.

Lyssna till Atusa Rezai, produktchef, SINDI och Årets Unga Hållbarhetsprofil 2025 på Fastighetskvinnan den 2 september på Berns Salonger.

Atusa Rezai utsågs till Årets Unga Hållbarhetsprofil 2025.



Säkra din plats här!

Använd gärna vår grupprabatt – går ni fyra från samma företag behöver ni bara betala för tre! Ange koden ”4 för 3” i rutan Kampanjkod vid anmälan.

Du ser hela programmet här och läser mer om de medverkande talarna här.

Under dagen kommer även segraren i årets upplaga av Årets Unga Fastighetskvinna att avslöjas.

Inom kort presenteras de tre finalisterna – håll utkik!

Efter själva seminariet följer ett trevligt branschmingel.

Fastighetskvinnan arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

Partnerföretag är: Cushman & Wakefield, Citymark, Aspia, Novier, Causey Westling, Bengt Dahlgren och Svalner – läs mer om dem här.

Fastighetskvinnan är ett av branschens främsta inspirationsseminarium – ett affärsseminarium som gör skillnad och som lyfter fram förebilder och inspirerar, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!