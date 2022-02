Tomas Ernhagen. Bild: Fastighetsägarna

Fastighetsägarnas Sverigebarometer: Räknar med fortsatt tillväxt

Sverige Under 2021 trotsade svensk ekonomi pandemin och växte med över 5 procent. Den starka tillväxten omfattade även fastighetsmarknaden, förutom butikssegmentet som fortsatte att pressas av ökad e-handel. Den tudelade utvecklingen förväntas hålla i sig under 2022. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer.

I Sverigebarometern ger 300 av landets fastighetsägare sin syn på utvecklingen i fastighetsbranschen under det senaste och det kommande året. Frågorna omfattar kontors-, butiks- och industrilokaler samt hyresbostäder.



Enligt fastighetsägarna har utvecklingen under 2021 generellt sett varit god. I samtliga segment, förutom när det gäller butiker, är den andel som uppger att utvecklingen av vakanser och hyror har varit positiv större än den som uppger det omvända. Även värdeutvecklingen på fastigheter har generellt sett varit god.



– Den positiva utvecklingen omfattar även kontorsmarknaden, trots den oro som avspeglades i förra årets barometer. Den har uppenbarligen inte besannats. Det innebär inte att pandemin inte kommer att påverka hur vi arbetar framöver, men det verkar mer handla om att kontorshyresgästerna vill ha ökad flexibilitet snarare än mindre yta, säger Fastighetsägarna chefekonom Tomas Ernhagen.



En majoritet av fastighetsägarna räknar med att den svenska ekonomin kommer att fortsätta att växa under 2022, om än i lägre takt än under 2021, och att lönsamheten i den egna branschen förblir god, vilket är positivt med tanke på de stora investeringsbehov som finns, inte minst kopplat till klimatomställningen.



Förväntningarna på utvecklingen i de olika fastighetssegmenten påminner mycket om den utveckling som vi har sett under 2021. Bostäder och kontor spås en tydlig positiv utveckling, precis som industrilokaler.



– På industrisidan är det nog främst e-handelns utveckling som fortsätter att gynna logistikfastigheter. Den andra sidan av det myntet är tyvärr fortsatt press på butikslokaler, även om det är rimligt att anta att borttagandet av restriktionerna kommer att ha en avkylande effekt på e-handeln, säger Tomas Ernhagen.



En majoritet av fastighetsägarna räknar med att göra större fastighetsköp under året. Det talar för att även 2022 kan bli ett transaktionsintensivt år, även om 2021 års rekord lär bli svårslaget.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

