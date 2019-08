Capman hyr ut 11 000 kvadratmeter i Eskilstuna

Eskilstuna. Bild: Edis Potori

Uthyrning Capman hyr ut 11 000 kvadratmeter lager, produktionslokaler och kontor i Eskilstuna till Assa Abloy.

Capman köpte fastigheten av Assa Abloy Opening Solutions Sweden i en sale-and-leaseback-affär i mars 2018. Då med ett treårigt hyresavtal för Assa. Sedan dess har sett över sin långsiktiga strategi och beslutat sig för att förlänga avtalet med tolv år.



Som en del i det nya avtalet bygger Capman 1 500 kvadratmeter nya kontor åt Assa Abloy. Dessutom renoverar man de redan existerande lokalerna.

– Vi är mycket glada över att teckna ett långsiktigt avtal med Assa Abloy, som vi tycker är en idealisk hyresgäst för den här fastigheten med tanke på storleken och kvaliteten på dess verksamhet och den långa historia och betydelse man har i och för det lokala området. Slutförandet av hyresavtalet är det första viktiga steget i vår affärsplan för fastigheten och vi ser fram emot att ytterligare förbättra fastigheten med andra projekt vi för närvarande arbetar med, säger Per Tängerstad, Partner på Capman Real Estate.



Wigge & Partners företrädde Capman i transaktionen.

