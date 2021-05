Bild: Istock

Bubble tea till Kyrkogatan i centrala Göteborg

Uthyrning I sommar serveras den populära, tebaserade fruktdrycken bubble tea mitt i centrala Göteborg. Då öppnar Me & Tea i Wallenstams lokaler på Kyrkogatan 19. Bubble tea, även kallat boba, kommer ursprungligen från Taiwan och serveras med geléartade kulor av tapiokas. Drycken är enormt populär för alla café-, fika- och dessertälskare i Sydostasien och USA och börjar nu också att erövra Europa.

Bild: Wallenstam



– För oss var ett bra butiksläge i Göteborgs populära shoppingstråk avgörande för val av lokal. Det känns fantastiskt roligt att öppna nu till sommaren, vi ser väldigt mycket fram emot att kunna dela med oss av den starka tekulturen och erbjuda göteborgarna äkta asiatiskt bubble tea med direktimport från Taiwan, säger Thai Cao, en av delägarna till Me & Tea.



Bubble tea uppfanns på 80-talet i Taiwan, när en dessert med tapiokapärlor blandades ner i ett glas iste. Drycken har sedan dess utvecklats, förfinats och blivit något av en symbol för Taiwan. Den finns idag i en mängd olika varianter och smaker och serveras både varm och kall.



– Me & Tea står för en fantastiskt spännande etablering mitt på mysiga Kyrkogatan i centrala Göteborg och representerar en både stark och populär internationell trend som vi ser fram emot att välkomna hos oss, säger Anders Forsling, kundchef kommersiellt för Wallenstam i Göteborg.



Utöver ett brett utbud av bubble tea kommer Me & Tea också att servera glass och bakverk i en stilren, instagramvänlig miljö.



– Vi har ensamrätt i Norden att sälja produkter från vår leverantör i Taiwan ser vi fram att sprida både kunskap om och upplevelsen av äkta bubble tea alla dagar i veckan mitt i hjärtat av Göteborg, säger Thai Cao.

- Victor Friberg

