Alexandra Lövgren – Årets Unga Fastighetskvinna 2020!

Fastighetskvinnan Årets Unga Fastighetskvinna 2020 är utsedd. Vinnaren är – Alexandra Lövgren, 28, Head of Strategic Analysis på Newsec.

Priset delades ut på seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm på onsdagen.

– Det känns helt fantastiskt, jätteroligt, säger Alexandra Lövgren.

Genom prissponsorn Mgruppen får Alexandra Lövgren nu välja en ledarskapsutbildning till ett värde om upp till 100 000 kronor.

– Jag ser verkligen fram emot det, säger hon.



Andrapristagarna i årets upplaga av Årets Unga Fastighetskvinna blev Areims Jessika Jonsson och Skanskas Ina Djurestål.



Juryn, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson och Kerstin Lindberg Göransson ger följande motivering:

"Årets Unga Fastighetskvinna är mycket resultatorienterad. Det är också en av hennes framgångsfaktorer. Att vänta på sin tur är kanske inte det första vi tänker på när vi tänker på henne. Istället har hon målmedvetet drivit sin verksamhet framåt tillsammans med sina medarbetare. Hon har även tidigt varit tydlig med var i organisationen hon hör hemma. Under hennes ledarskap har omsättningen även trefaldigats. Att bli den yngsta partnern i bolagets historia ter sig självklart för henne. Årets Unga Fastighetskvinna är Alexandra Lövgren, Head of Strategic Analysis på Newsec."



Alexandra Lövgren, är ansvarig för Newsecs avdelning för strategisk analys, som dels producerar marknadsrapporter som Newsec Property Outlook och även tar fram mer skräddarsydda analyser och strategiunderlag åt bland annat fastighetsägare och kommuner. Hon har arbetat för Newsec sedan 2014. Läs mer om henne i vår bakgrundsintervju här.

Newsec på Branschguiden

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning.



Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1 700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare st...

Läs mer om Newsec på Branschguiden