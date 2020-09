Ina Djurestål, projektingenjör på Skanska, är en av tre finalister i Årets Unga Fastighetskvinna. Bild: Marilia Bognandi

Årets Unga Fastighetskvinna: Ina Djurestål till final!

Fastighetskvinnan Under tre dagar presenterar vi finalisterna i Fastighetssveriges utmärkelse Årets Unga Fastighetskvinna. I dag: Ina Djurestål, som redan som 25-åring skapade en egen utmärkelse för att lyfta fram jämställdhetsarbetet i byggbranschen.

Årets Unga Fastighetskvinna är en utmärkelse som Fastighetssverige instiftade i samband med den första upplagan av seminariet Fastighetskvinnan 2014. Syftet är att uppmärksamma och lyfta fram dagens unga talanger och framtidens ledare inom den svenska fastighetsbranschen.

Juryn, bestående av Kristina Alvendal, Biljana Pehrsson och Akademiska Hus, har nu utsett tre finalister som bjuds in till seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel den 14 oktober där vinnaren utses. Vi har tidigare presenterat Alexandra Lövgren och Jessika Jonsson.

Du ser programmet för seminariet här och du anmäler dig här.





Sedan hon tog studenten för drygt två år sedan har Ina Djurestål, 27, främst hållit till på Kulturhuset på Sergels torg i Stockholm.

– Om ett par veckor är vi klara. Vi har stamrenoverat fastigheten, bytt ut el och ventilation och gjort en del asbestsanering, berättar Ina Djurestål, som arbetar som projektingenjör på Skanska Sverige.

– Min uppgift är att ha koll på ekonomin i projektet, enkelt förklarat att se till så att budgeten hålls – det handlar både om att se till att arbetsledarna väljer de mest ekonomiska alternativen och att kunden får så mycket som möjligt för sina pengar.



Tittar man på Wikipedia så står det att Ina Djurestål är "en svensk politiker (moderat)". Ser du dig själv i första hand som politiker eller ingenjör?

– I dag ser jag mig själv som ingenjör. För några år sedan som politiker. När jag var riksordförande i Moderata Studenter (2016–2018) och satt i Mufs styrelse la jag väldigt mycket tid på politiken, en oavlönad heltidstjänst vid sidan av studierna. Nu har jag trappat ner mitt engagemang i politiken.



Du sitter i Sundbybergs kommunfullmäktige och är andra vice ordförande i byggnads- och tillståndsnämnden, det är ändå ganska tunga uppdrag?

– Ja, men tidigare arbetade jag med politik 40 timmar i veckan, nu kanske det är nån timme i veckan, det är lite skillnad… Sedan jag tog examen från KTH har jag satsat på jobbet.



Det var samhällsintresset som gjorde att Ina Djurestål sökte sig till bygg- och fastighetssektorn.

– Det var naturligt för mig att välja samhällsbyggnad på KTH, jag såg det som ett sätt att bygga samhälle genom ett annat perspektiv än det politiska. Först var jag inställd på fastighet, det blev bygg mest av en slump: Jag hade en mentor som arbetade på JM. När jag följde med henne en dag visade hon på ett konkret sätt hur byggsektorn utvecklar samhället. Vi stod på en väg – på ena sidan var det en äng, på andra sidan hade JM byggt bostäder. "Vi ska bygga likadana på andra sidan av vägen". Den dagen träffade jag folk som precis hade flyttat in i sina nya lägenheter. Det var en jättehäftig känsla och ett tydligt exempel på hur byggsektorn utvecklar samhället.



Nu har du varit projektingenjör på Skanska i drygt två år. Hur ser du dig själv om tio år?

– Om tio år tror jag att jag arbetar mer övergripande, strukturellt. Jag vill arbeta med att utveckla människor, höja kompetensen och göra affärer som skapar långsiktiga värden för samhället, för företaget jag arbetar på och även för medarbetarna. Jag tror på att samarbeta, att skapa värden genom inkludering. Det är genom att arbeta tillsammans vi kan skapa värden och förändra världen.



Ina Djurestål är initiativtagare till Jämställdhetsbygget som är en utmärkelse som lyfter fram jämställdhetsarbete i byggbranschen. Priset delades ut första gången 2019, men tankarna om priset kom redan innan hon började arbeta i sektorn.

– När jag berättade att jag tänkte söka mig till byggbranschen fick jag många negativa reaktioner. Det var som att folk förväntade sig att jag skulle bli diskriminerad på grund av mitt kön. Men när jag började kolla runt upptäckte jag att de allra flesta byggföretagen ser jämställdhet som en väldigt viktig fråga och alla vill ha in fler tjejer i branschen. Men det finns ett informationsglapp: Bilden av byggbranschen stämmer inte överens med hur det faktiskt ser ut. Folk utanför ser fortfarande byggsektorn som väldigt macho. Tanken med utmärkelsen är att uppmärksamma att det faktiskt görs en hel del på jämställdhetsområdet. Förhoppningsvis kan det leda till att fler kvinnor söker sig till branschen framöver.



Ina Djurestål vill även peppa och inspirera unga tjejer till att reflektera mer över sina val, inte minst ekonomiska.

– Det är vanligare att män investerar i aktier, många kvinnor kan inte lämna destruktiva förhållanden för att de inte har råd, kvinnor får lägre pensioner för att de inte har kompenserats för att de har valt att vara hemma med barn och så vidare. Alldeles för många vaknar upp alldeles för sent och inser att val de gjorde för 20 år sedan påverkar dem negativt ekonomiskt i dag.



Vilket är det viktigaste ekonomiska valet en 27-årig kvinna bör göra i dag?

– Jag skulle säga att det är att börja spara i aktier. Börsen ger i snitt en sjuprocentig avkastning per år, på lång sikt kan det göra underverk.



FAKTA

Namn: Ina Djurestål.

Ålder: 27 år.

Titel: Projektingenjör på Skanska Sverige.

Bor: Sundbyberg

Familj: Sambo.

Fritidsintressen: "Jag springer, spelar brädspel och ringette. Det är en jätteliten sport; tänk dig ishockey men istället för klubba och puck har du en pinne och en ring. Förra hösten tänkte jag att jag ville utmana mig själv med att börja med något nytt. Jag provade ringette och det var jätteroligt. Hade det inte varit för corona skulle jag ha spelat SM i våras."

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen