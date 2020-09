Alexandra Lövgren är en av tre finalister i Årets Unga Fastighetskvinna. Bild: Newsec

Årets Unga Fastighetskvinna: Alexandra Lövgren till final!

Fastighetskvinnan Under tre dagar presenterar vi finalisterna i Fastighetssveriges utmärkelse Årets Unga Fastighetskvinna. I dag: Alexandra Lövgren, 28, Newsecs hittills yngsta partner.

Annons

Årets Unga Fastighetskvinna är en utmärkelse som Fastighetssverige instiftade i samband med den första upplagan av seminariet Fastighetskvinnan 2014. Syftet är att uppmärksamma och lyfta fram dagens unga talanger och framtidens ledare inom den svenska fastighetsbranschen.

Juryn, bestående av Kristina Alvendal, Biljana Pehrsson och Kerstin Lindberg Göransson, har nu utsett tre finalister som bjuds in till seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel den 14 oktober där vinnaren utses.

Du ser programmet för seminariet här och du anmäler dig här.



Dagens finalist, Alexandra Lövgren, är ansvarig för Newsecs avdelning för strategisk analys, som dels producerar marknadsrapporter som Newsec Property Outlook och även tar fram mer skräddarsydda analyser och strategiunderlag åt bland annat fastighetsägare och kommuner.

– Tjusningen med det här är att det händer mycket hela tiden. Jag älskar att jobba i projekt, träffa nya människor och ha fingrarna med i allt som sker. Även om det hela tiden rör fastigheter så är det en stor bredd, både segmentsmässigt och geografiskt, säger Alexandra Lövgren.



Hon fick fastighetsintresset hemifrån, föräldrarna har utvecklat egna hyresprojekt och äger nu ett bestånd med hyresfastigheter i Landskrona. Hon läste till civilekonom i Uppsala och inför praktiken valde hon att söka sig till Newsec.

– Jag hade en bekant som arbetade på Newsec och fick sommarjobb 2014. Det var jätteroligt och jag fick bra kontakt med många av medarbetarna. Så året därpå, fyra veckor innan jag tog examen, ringde vice vd Anders Jörnsköld och sa att de skulle dra igång ett projekt och frågade om jag ville komma på intervju.



Direkt efter examen började hon arbeta med research på Newsec.

– I början hade vi stort fokus på våra marknadsrapporter och inhouse research, men vi har utvecklats allt mer strategiskt de senaste åren.

I dag ansvarar Alexandra Lövgren för det fem personer starka teamet Strategisk Analys.



Hur ser en arbetsdag ut; i går till exempel, vad gjorde du då?

– I går höll vi en stor presentation för hela styrelsen och ledningsgruppen på ett stort fastighetsbolag. Vi hade analyserat deras portfölj och gav vår syn på hur deras marknad kommer att utvecklas framöver. Jag tycker om att arbeta med denna typen av projekt; ofta finns en klar syn på läget, då är det roligt att kunna utmana.

– Men varje dag ser olika ut. Vi arbetar mycket projektbetonat, ofta är jag projektledare, men det handlar också om införsäljning och administration, och så har jag ju en ledarroll i teamet.



Hur är du som ledare, om du får säga det själv?

– Jag hoppas att jag är en lyhörd ledare, jag tror på att ge medarbetare mycket eget ansvar, det är utvecklande. Jag vill utveckla en kultur där man kan både ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt.

Förra året, som 27-åring, fick hon även möjlighet att bli Newsecs hittills yngsta partner.

– Det är väldigt inspirerande och gör att jag får en annan inblick i verksamheten och det blir ju även en känsla av att man faktiskt jobbar för sig själv.



Du är 28 år i dag, hur ser du på dig själv om tio år?

– Jag tror absolut att jag håller på med fastighetsfrågor. Jag ser långsiktigt på Newsec och kan säkert vara kvar här om tio år, men då i en roll med ytterligare ansvar och större personalansvar. Jag tycker om att skapa värde och det kan jag göra här.



Slutligen, du är en av tre finalister, vad tror du själv det var som gjorde att juryn föll för dig?

– Jag tror att de tyckte att det har hänt mycket under kort tid, det har varit en intressant och utvecklande resa de senaste åren där vi har vuxit mycket och utvecklat vårt produkterbjudande. Sedan hoppas jag att de tycker att jag sprider positiv energi.



FAKTA

Namn: Alexandra Lövgren.

Ålder: 28 år.

Bor: Vasastan, Stockholm.

Familj: Sambo.

Titel: Partner och Head of Strategic Analysis, Newsec.

Utbildning: Civilekonom från Uppsala universitet.

Fritidsintressen: "Jag är fokuserad på jobbet, men tycker även att det är väldigt viktigt med balans. Jag tränar mycket, spelar tennis och träffar familj och vänner. Tycker även om att åka på aktiva semestrar. Mitt bästa vandringstips är Lofoten, otroligt vackert. Men jag har Patagonien kvar…"

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen