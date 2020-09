Areims Jessika Jonsson är en av finalisterna i Årets Unga Fastighetskvinna. Bild: Areim

Årets Unga Fastighetskvinna: Jessika Jonsson till final!

Fastighetskvinnan Under tre dagar presenterar vi finalisterna i Fastighetssveriges utmärkelse Årets Unga Fastighetskvinna. I dag: Areims Jessika Jonsson, en 27-åring som redan har gjort stora insatser för att locka unga kvinnor till branschen.

Årets Unga Fastighetskvinna är en utmärkelse som Fastighetssverige instiftade i samband med den första upplagan av seminariet Fastighetskvinnan 2014. Syftet är att uppmärksamma och lyfta fram dagens unga talanger och framtidens ledare inom den svenska fastighetsbranschen.



Juryn, bestående av Kristina Alvendal, Biljana Pehrsson och Akademiska Hus, har nu utsett tre finalister som bjuds in till seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel den 14 oktober där vinnaren utses. I går presenterades Alexandra Lövgren.



Du ser programmet för seminariet här och du anmäler dig här.



Dagens finalist är Jessika Jonsson, som efter fem år på Cushman & Wakefield i somras började på en ny tjänst i Areims investeringsteam, där hon arbetar med förvärv och försäljningar för Areims fonder runt om i hela Norden.



– Efter fem år på konsultsidan kände jag att det var en intressant utmaning att gå över till investeringssidan, och inte bara arbeta med transaktioner utan även med att utveckla fastigheter och skapa långsiktiga värden till investerare, hyresgäster och samhället i stort.



Du började den 1 juni, hur var det att komma in i företaget då, med tanke på pandemin och hemarbete och allt vad det innebär?



– Det gick väldigt bra. Mina kollegor hjälpte mig att komma in i rollen snabbt trots att många möten var via video och jag har redan fått möjlighet att arbeta med flera väldigt intressanta projekt, säger Jessika Jonsson, som började på Cushman & Wakefield direkt efter sin masterexamen på KTH.



– Jag läste fastighetsekonomi på KTH och lockades av kombinationen av ekonomi, samhällsutveckling och affärer. På en av fastighetsekonomikurserna hade vi en gästföreläsare från Cushman & Wakefield, Patrik Lundström, som föreläste om fastighetsvärdering. Jag tyckte att det var väldigt intressant. Han sa att de just då hade en tjänst ledig inom värdering. Jag sökte och fick den.



Under åren på Cushman & Wakefield arbetade Jessika Jonsson med både värderingar, analyser och transaktioner som auktoriserad värderare. Hon var även delaktig i många rekryteringsprocesser.



– Det var framför allt killar som sökte tjänsterna. Att få fler tjejer intresserade är en stor utmaning, inte bara för Cushman & Wakefield utan för hela branschen. Jag tog initiativ till att ordna aktiviteter för kvinnliga studenter, exempelvis regelbundna tjejmingel, och vi såg att vi efter det fick en betydligt högre andel kvinnliga sökande till tjänsterna.



Även under KTH-tiden jobbade hon med jämställdhetsfrågan.



– Ja, det är något jag brinner för. På KTH var jag projektledare för Jämställdhetsveckan där vi uppmärksammade jämställdhetsfrågor och jag satt även med i ett kvinnligt nätverk som hade nätverksträffar i samarbete med olika företag för att stärka banden mellan kvinnliga studenter och näringslivet.



Jessika har även varit jobbmentor på högstadieskolor runt om i Stockholm för att försöka få eleverna att få upp ögonen för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn och öka mångfalden.



Hon arbetar även med nätverksträffar i sin roll som styrelseledamot i FFE (Föreningen Fastighetsekonomerna). Hon är även Sveriges yngsta medlem i RICS, vilken är en internationell erkänd certifiering.



– Jag jobbar mycket med att främja nätverkandet och samarbetet inom branschen och under de konferenser som vi anordnar med FFE vill vi fokusera mycket på innovation och samhällsutveckling. På Cushman & Wakefield arbetade jag exempelvis med att utveckla och automatisera värderingsprocesserna med hjälp av ny teknik. Det är intressanta frågor och det är viktigt med samarbete och utbyte i branschen för att den ska fortsätta att utvecklas.



Du är 27 år i dag, vad gör du om tio år?



– Jag vill vara med och utveckla branschen och hoppas att jag kan inspirera och vara en förebild för andra unga kvinnor – så att fler ger sig in i branschen och att de vågar ta plats. Utöver det jobbar jag förhoppningsvis vidare med investeringar inom fastighetsbranschen, där jag får möjlighet att bidra med nytänkande idéer och innovation.



FAKTA

Namn: Jessika Jonsson.

Ålder: 27 år.

Titel: Investeringsanalytiker på Areim.

Tidigare arbetsgivare: Cushman & Wakefield.

Bor: Lägenhet i Stockholms innerstad.

Familj: Sambo.

Fritidsintressen: Tränar inför Vasaloppet och njuter av att vara ute i skogen och plocka svamp. Gillar även att läsa böcker om teknik och framtiden, exempelvis hur artificiell intelligens förändrar våra liv.

