Vikten av proaktivt hållarbetsarbete – så här ska man som fastighetsägare agera

Den 26 november är det dags för Stora Hållbarhetsdagen GBG på Elite Park Avenue Hotel. Det här är mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor och vill ha koll på de senaste trenderna och affärsmöjligheterna på området samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. Under dagen får vi bland mycket annat ta del av en guidning i hur man som fastighetsägare kan tänka och agera i nuläget vad gäller det systematiska hållbarhetsarbetet.

Att lägga stor vikt vid och därmed se det tydliga värdet i att jobba proaktivt med miljömässig hållbarhet i förvaltning, är en av fastighetsbolagens viktigaste uppgifter. Oavsett hur regler och lagstiftning ser ut för tillfället vad gäller arbete med- och rapportering av koldioxid och energibesparingar. Hur ska man som fastighetsägare agera här och nu?

Svaren ges av Anton Lindegren, Head of Data & Epertise på Planima på Stora Hållbarhetsdagen den 26 november på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg – anmäl dig här. Utnyttja gärna vår mängdrabatt 4 för 3. (Anmälan stänger fredag 21 november)

Se hela programmet här.

Moderator är kunniga och populära Åsa Lindell och hon har Amanda Tevell vid sin sida som expertkommentator. Läs mer om henne och övriga talare här.

Partnerföretag är: Planima, Bona, Göteborg Energi, Bravida och Chargenode. Läs mer om dem här.

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.