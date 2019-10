Arcam, Bayer och Kindred är de tre finalistkontoren i årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor! Vinnaren utses på Stora Kontorsdagen på Grand Hotel i Stockholm den 6 november.

Sveriges Snyggaste Kontor: Här är de tre finalisterna

Stora Kontorsdagen Ett spelföretag, ett av världens största life science-bolag och en världsledare på 3D-skrivare. Där har du finalisterna i årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor. Missa inte prisutdelningen på Stora Kontorsdagen på Grand Hotel i Stockholm den 6 november.

Nu är alla röster räknade och vi har tre finalister i årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor. Omröstningen pågick från den 28 september till och med i går tisdag den 22 oktober. Totalt har det inkommit 38 776 röster på de 60 nominerade kontoren.



De tre finalisterna är:

• Arcam, Härryda

• Bayer, Solna

• Kindred, Stockholm



Alla tre finalister kommer att uppmärksammas på Stora Kontorsdagen på Grand Hotel i Stockholm den 6 november. Då kommer också vinnarkontoret att utses och presenteras mer ingående samt få ett pris, av Moderna Samlare, bestående av ett konstverk värt en halv miljon kronor, utöver den stora äran.



Lite mer om de tre finalistkontoren:

Arcam

Adress: Designvägen 2, Mölnlycke företagspark, Härryda

Yta: 16 700 kvadratmeter fördelat på fem våningsplan

Kapacitet: 400 medarbetare i kontorsytor samt 100 medarbetare i produktion, logistik och lager.

Arkitekt, bygg och inredning: Gestalt arkitektur

Ljusdesign: Sweco Architects

Fotograf: Bert Leandersson



Arcam startade efter ett examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola 1997 och när de 2016 köptes upp av GE fanns stora planer på tillväxt som deras befintliga lokaler inte kunde leva upp till. Valet av en ny lokal föll på Elanders lokaler i Mölnlycke företagspark.

Utifrån Arcams behov gjordes en total ombyggnad invändigt liksom en tillbyggnad för lager och logistik. Projektet startades våren 2018 och inflytt i första etappen var sommaren 2019.



Bayer

Adress: Berzelius väg 35, Solna

Storlek: 2672 kvadratmeter (varav förråd-/arkivyta 169 kvadratmeter)

Inflyttningsår: 2019

Hyresvärd: Akademiska Hus

Arkitekt: Spectrum Arkitekter

Samarbetspartners: Hifab, Cushman Wakefield, Senab, Serneke, Vasakronan med flera

Fotograf: Jason Strong Photography



Bayer, ett av världens största life science-företag, flyttade i april sitt svenska huvudkontor till Karolinska Institutet Campus Solna. Flytten är en symbol för samverkan kring hälsa och innovation, idag och i framtiden.



Kindred

Adress: Regeringsgatan 25, Urban Escape, Stockholm

Yta: Cirka 8 000 kvadratmeter

Antal medarbetare: 400 men anpassat för 600

Inredningsarkitekter: Studio Stockholm Arkitektur

Smarbetspartner: Tenant & Partner

Fotograf: Per Kristiansen



Under våren 2019 flyttade spelföretaget Kindred in i sina nya lokaler på Regeringsgatan 25 i ett nybyggt hus i Urban Escape i Stockholm. För Kindred var den centralt placerade platsen samt ett nytt helt optimerat kontor viktiga parametrar för sin fortsatta utveckling av företaget.

