Exklusiv intervju om storförvärvet och framtidsplanerna

Nästa tisdag den 11 november på Berns Salonger är det dags för årets upplaga av Stora Kontorsdagen – branschens mötesplats med 100 procent fokus på kontor och marknaden för kontorsfastigheter. En av dagens många höjdpunkter är en nyinsatt programpunkt; en exklusiv intervju med Ioffice vd Homan Tehrani om storförvärvet av United Spaces och hur framtidsplanerna nu ser ut.

Ioffice förvärvade häromveckan ett av Sveriges första coworking och kontorshotell, United Spaces. Det gör Ioffice-koncernen till den största branschaktören i Sverige. Vad har Ioffice gjort rätt där många andra gått fel? Varför tror Homan Tehrani så hårt på flexibla kontor i osäkra finansiella tider? På Stora Kontorsdagen nästa tisdag den 11 november berättar Ioffices vd om resan med bolaget, planerna framåt och vilka drastiska åtgärder som krävs i en bransch som är mitt i ett paradigmskifte.

Missa inte det här och mycket annat på Stora Kontorsdagen den 11 november på Berns Salonger i Stockholm.

Mot slutet av dagen sker en spännande final-omröstning där deltagarna på Stora Kontorsdagen kommer att utse segraren i årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor. Omröstningen pågår för fullt och är öppen till och med nästa fredag den 31 oktober och finns här.

Moderator är omtyckta och professionella Johanna Samuelson och hon har EY:s Peter Wiman som sidekick/expertkommentator.

Stora Kontorsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

