Omröstningen stänger om en vecka

På Stora Kontorsdagen den 11 november på Berns Salonger kommer Sveriges Snyggaste Kontor 2025 att utses. Omröstningen pågår just nu för fullt och avslutas nästa fredag. Så se till att rösta på ditt favoritkontor nu så det kommer till final på Stora Kontorsdagen.
Rösta på ditt favoritkontor här!
Sedan starten 2011 har tävlingen ökat enormt i popularitet – både vad gäller antal nominerade kontor och antal röster.
Äran och uppmärksamheten att vinna Sveriges Snyggaste Kontor har, enligt flera av vinnarna, stor inverkan på företagets image och attraktivitet som arbetsgivare, inte minst i ett rekryteringsskede.
Syftet med tävlingen är att visa på den stora mängd av snygga, hållbara och smarta kontor som finns i vårt land.
Sveriges Snyggaste Kontor arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News.
Vinnaren koras alltså via en spännande omröstning på Stora Kontorsdagen den 11 november på Berns Salonger – säkra din plats till eventet här.
Samtliga års vinnare av Sveriges Snyggaste Kontor:
2024: AMF Fastigheter, Stockholm
2023: Fabege, Solna
2022: Caia Cosmetics, Stockholm
2021: King, Stockholm
2020: Axis Communications, Lund
2019: Kindred, Stockholm
2018: Atrium Ljungberg, Stockholm
2017: SEB, Solna
2016: Dice, Stockholm
2015: Collector, Göteborg
2014: Arcona/Exengo, Stockholm
2013: Microsoft, Kista
2012: Ideas, Malmö
2011: Dice, Stockholm