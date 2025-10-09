Storebrand lanserar sin andra nordiska fastighetsfond

Storebrand Real Estate bygger lanserar nu Storebrand Nordic Real Estate Fund II. Den nya fonden har en målstorlek om 300 miljoner euro, varav ungefär två tredjedelar redan är kommitterade.

– Att vi i detta tidiga skede har uppnått ungefär två tredjedelar av vårt kapitalresningsmål visar på vårt starka nordiska fastighetserbjudande. Vi är glada över att ha attraherat såväl befintliga investerare från SNRE I samt nya investerare, alla etablerade nordiska institutioner, säger Henrik Bastman, Portföljförvaltare SNRE I & II samt vd Storebrand Real Estate Sverige.

SNRE II har en tematisk core plus-strategi med geografiskt fokus på Norden. Fonden investerar i sektorer med strukturell medvind och kommer fokusera på bostäder, logistik och social infrastruktur. Andra sektorer som handel, hotell och kontor kommer att utvärderas på selektiv basis.

Rådgivare i processerna har varit Elvinger Hoss Prussen, Bruun & Hjejle, PwC, Colliers och Rambøll. SNRE I har anlitat Capital Investment som förvaltare av de köpta bostäderna.