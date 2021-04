Under Stora Bostadsdagen den 29 april kommer ett tydligt fokus att ligga på framtidslösningar på marknaden. Här ser vi Henrik Jarl, Anna Wijkmark, Carl Johan Casserberg, Malin Ahlgren Bergman och Solmaz Beik som alla kommer att tala på temat under dagen.

Stora Bostadsdagen: Framtidsspaning i fokus

Stora Bostadsdagen Göteborg April På Stora Bostadsdagen om två veckor kommer ett stort fokus att ligga på vad som väntar runt hörnet. Här presenterar vi fyra programpunkter med tydlig framtidsprägel.

Bostadsmarknaden har länge varit en säker hamn för fastighetsinvesterare och pandemin har snarare eldat på än svalkat av marknaden, både för hyresbostäder och privatbostadsmarknaden. Vad händer på den svenska och den göteborgska bostadsmarknaden? Svaren ges på mötesplatsen Stora Bostadsdagen GBG den 29 april.



Här är fyra punkter med tydlig framtidsvisions-prägel som presenteras under dagen:



Elastiska hem – nyckeln till ett hållbart boende

Hur gör man boendet till en arena för ett hållbart vardagsliv? Kod Arkitekter tror på att bygga in förändringsbarhet och resiliens – att öka elasticiteten i boendet. Genom att se på boendet ur ett brett perspektiv där ökad elasticitet berör såväl boendets ekonomiska modell och organisering som dess fysiska rum och sociala roll kan boendet bli mer hållbart. Men hur kan man genomföra de fina orden i praktiken?

Solmaz Beik, arkitekt, Kod Arkitekter



Hemmen blir smartare och smartare

År 2025 beräknas hälften av de svenska hemmen vara "smarta". Hur ser trenderna ut när det gäller smarta hem? Vad efterfrågar slutanvändarna och vilka tjänster är mest intressanta hos fastighetsutvecklare och förvaltare? Och hur ser framtiden ut?

Henrik Jarl, vd, Compare-IT



AI och 3D-visualisering i planeringsskedet

Arkitektföretaget Archus och Peab Bostad utvecklar nya samarbetsformer där AI och digitala verktyg bidrar till kreativitet och bättre slutresultat. Genom 3D-visualiseringar och simuleringar får man en bild av hur byggnader påverkas och påverkar sin omgivning med tanke på ljusförhållanden och mycket annat. Det möjliggör även generativ design, där användaren sätter grundparametrar varefter programmet räknar fram ett stort antal möjliga lösningar. När kommun, byggherre och arkitekt ser samma saker på skärmen, kan testa att höja eller sänka höjden på byggnader direkt och se vad som händer – då kan arbetet gå snabbare och blir starkare förankrat.

Malin Ahlgren Bergman, arkitekt, Archus och Carl Johan Casserberg, affärsutvecklare, Peab Bostad



Framtidens bostäder – hur påverkar Covid-19?

Det senaste året liknar inget någon tidigare upplevt och pandemiperioden kommer rimligen att sätta sina spår inom väldigt många områden. Hur påverkas arkitekturen och framtidens bostäder av den här perioden?

Anna Wijkmark, arkitekt SAR/MSA och partner, Reflex Arkitekter



På grund av pandemiläget genomförs Stora Bostadsdagen den här gången digitalt och du kan ta del av dagen via din skärm oavsett var du befinner dig.



Som besökare på vår digitala mötesplattform kommer du kunna göra mycket mer än bara ta del av seminarieprogrammet.

Du kan:

• Mingla och boka möten med andra deltagare.

• Ställa frågor till talarna och moderatorn.

• Delta i publikfrågor.

• Videochatta med andra deltagare.

• Besöka utställarnas montrar och ta del av filmer och mycket annat material.

• Kommunicera direkt med utställarna.





Stora Bostadsdagen GBG arrangeras av Lokalnytt.se, Fastighetssverige och Nordic Property News.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

