Överenskommelse om nya hyror klar för allmännyttan i Göteborg

Efter lokala förhandlingar är årets hyresförhandling mellan Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen i Västra Sverige klar. Den innebär att hyran för Poseidon och Familjebostäder höjs med i snitt 2,9 procent från den första januari 2026. Koncernens övriga bostadsbolag, Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder, omfattas inte då de har en treårig överenskommelse som gäller till och med 2026.

Den 28 augusti lämnade Framtidenkoncernen sitt yrkande om en höjning av hyran med 4,35 procent för de boende hos Poseidon och Familjebostäder till Hyresgästföreningen i Västra Sverige. Efter lokala förhandlingar finns nu en ny överenskommelse undertecknad, vilken ger en snitthöjning i de båda bolagen på 2,9 procent.

– Det är positivt att vi är klara och kan ge hyresgästerna besked om nästa års hyreshöjning i god tid före årsskiftet säger Eva Paulson, hyresmarknadschef på Framtidenkoncernen.

Att ha en överenskommelse påskriven i god tid innan årsskiftet skapar stabilitet och förutsägbarhet för både hyresgäster och bostadsföretag. För de boende hos Poseidon och Familjebostäder innebär det en trygghet att redan nu veta hur stor höjningen i snitt blir. Den nya hyran för respektive lägenhet kommer att framgå av hyresavin för januari, vilken skickas ut i december. Genom att vara klara i god tid undviks också retroaktiva höjningar, något som annars riskerar bli en belastning för Framtidenkoncernens hyresgäster.

– Det är viktigt att hyrorna utvecklas i takt med övriga kostnader i samhället, samtidigt har vi tagit stor hänsyn till det tuffa ekonomiska läget, som påverkar många av våra hyresgäster, i årets förhandlingar, fortsätter Eva Paulson.

Över den treåriga avtalsperioden som gäller för Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder har hyreshöjningarna varit 4,5 procent 2024, 4,0 procent 2025 och för 2026 blir höjningen i snitt 3,5 procent.

Poseidon och Familjebostäder hade en tvåårig överenskommelse 2024–2025, då blev höjningarna i snitt 5,35 procent respektive 4,45 procent. Enligt den nu undertecknade överenskommelsen blir höjningen 2026 i snitt 2,9 procent.

– Att vi i år sluter en lokal överenskommelse inom ramen för gällande förhandlingssystem är positivt avslutar Eva Paulson.