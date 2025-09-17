Colliers byter vd i Sverige

Från och med den 1 januari 2026 går Joakim Arvius, i dag vd för Colliers Sverige, vidare med en ny roll inom företaget för att fullt ut fokusera på kundarbete och affärsutveckling.

Joakim Arvius fokus framåt kommer att ligga mindre på administration och mer på att identifiera och genomföra affärer tillsammans med Colliers kunder. Som en av företagets mest seniora partners kommer han fortsatt att spela en viktig roll i att stödja den övergripande affärsutvecklingen i Sverige.

– Förändringen är ett naturligt steg i vår satsning på att komma ännu närmare våra kunder och skapa nya affärsmöjligheter i Norden. Joakim är en mycket uppskattad och viktig del av vårt team och en högt ansedd rådgivare på marknaden. Han kommer fortsatt att vara en av våra främsta tillgångar i det direkta kundarbetet och i kommande affärer, säger Bård Bjølgerud, vd för Colliers Nordics.

Rekryteringsprocessen av en ny vd för Colliers Sverige inleds inom kort. Under tiden går Christian Winther, i dag CFO för Colliers Nordics, in som tillförordnad vd från och med den 1 januari 2026.