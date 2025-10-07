Åhlin & Ekeroth projekterar 900 kontorsplatser åt Saab

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, en del av ByggPartnerGruppen, har erhållit uppdraget av Saab att i samverkan utföra fas 1-projektering av en ny kontorsbyggnad på Tannefors-området i Linköping.

Kontoret ska rymma omkring 900 arbetsplatser och är en del av Saabs pågående expansion i regionen. Projekteringen genomförs som ett samverkansprojekt i nära dialog med beställaren. Projektet, som just nu befinner sig i planerings- och projekteringsfasen, har potential att följas av fas 2-produktion, planerad till 2026 med ett ordervärde omkring 300 miljoner kronor.

– Detta är ett viktigt steg för Saab och för regionen. Den nya byggnaden möjliggör fler arbetsplatser och bidrar till nya arbetstillfällen i Östergötland. Vi är stolta över att Saab visar oss det fortsatta förtroendet efter flera lyckade samarbeten, och vi ser fram emot att fortsätta bidra till deras tillväxtresa, säger Rickard Piehl, VD Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.



Det nya kontorshuset understryker Saabs långsiktiga satsning på tillväxt. Enligt Saab planeras totalt 2 000 nya arbetstillfällen i Linköping de kommande åren, vilket kräver en rad nya byggnader och anpassningar av befintliga lokaler.